Conozca el listado de entidades financieras que participarán en segunda línea de acción de reactivación económica

Banco Nacional de Panamá comunica a todos los interesados en aplicar a los préstamos dirigidos a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, que deben acudir a las entidades financieras que forman parte de la segunda línea de acción del plan de reactivación económica, una vez estas instituciones lo anuncien.

Versión impresa

Es importante recordar que Banco Nacional de Panamá no estará ofreciendo estos préstamos en sus sucursales, ya que la institución actuará como banca de segundo piso.

Es el encargado de administrar el fondo fiduciario de $300 millones, producto de la alianza establecida con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas, enfocados en la reactivación económica post pandemia.

En ese sentido, las entidades financieras que han confirmado su participación en esta línea de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresa son las siguientes:



Bancos: Banco Aliado S.A., Banco Delta S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank S.A., Capital Bank Inc., Credicorp Bank S.A., Metrobank S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank Inc. y Unibank S.A.



Cooperativas: Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí, Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L, Cooperativa de Servicios Múltiples El Educador Veragüense (Coopeve, R.L), Cooperativa José del Carmen Domínguez (Jocadom R.L.), Cooperativa de Servicios Múltiples Prácticos del Canal (Cooprac R.L., Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Santeño (Coesan, R.L.) y FEDPA.

Financieras: Corporación de Finanzas del País (Panacredit), FinanciaCredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, Soluciones de Microfinanzas (Microserfin), Mi Financiera S.A., Asociación para el Desarrollo de las Cajas Rurales (Procaja), Corporación Bella Vista de Finanzas (Mi Éxito), Central Empresarial Solidaria S.A., Penta Capital Services S.A., Financiera Isthmus Capital S.A. y Suma Financiera, S.A.

Este año, Banco Nacional de Panamá es el encargado de administrar $150 millones a través de un fideicomiso creado para otorgar préstamos a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, por medio de las entidades financieras que respaldan el plan de apoyo.

VEA TAMBIÉN: Puertos reportan aumento en la carga de trasbordo; la local cae 40 por ciento

En el 2021, serán los otros $150 millones restantes.

Más del 80% de las empresas en Panamá son micro, pequeñas y medias empresas y generan más del 70% de los empleos.

De acuerdo con expertos en temas económicos, este año la tasa de desemplo podría ser de un 20% o más.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!