Contrabando y alza de combustible, duros golpes para productores

En esta administración hay una entidad que se ha quedado en deuda con todos los panameños y es la Autoridad Nacional de Aduanas, en materia de controlar el contrabando, manifestó el agricultor y expresidente de la Asociación Productiva de Tierras Altas Apcta, Augusto Jiménez.

Jiménez asegura que el contrabando "En primer lugar el contrabando nos afecta a todos, al Estado, a la salud humana, al patrimonio fitosanitario. Hemos elevado nuestras inquietudes a las autoridades correspondiente."

"La Autoridad Nacional de Aduana, tiene que modernizarse, porque el ilícito se perfecciona cada día más y si bien es cierto tenemos un cordón fronterizo muy vulnerable, pero hay que atacar este mal de raíz". afirma el productor.

Augusto Jiménez, indicó que las autoridades les han comunicado a los productores que están siendo afectados por el contrabando que en los próximos días atenderán el problema como algo de seguridad nacional. "deben involucrar a todos los estamentos de seguridad, porque cualquiera diría que no le corresponde, pero lamentablemente, no es así y hay que tomar cartas en el asunto y rápido".'

Jiménez, afirma que el portafolio de pesticidas de Costa Rica, no es compatible con el nuestro, lo que nos indica que podríamos estar consumiendo alimentos no aptos para los humanos."

En términos generales, asegura Augusto Jiménez, el incremento indiscriminado del contrabando se ha incrementado. Esto siempre ha existido, no es un problema nada nuevo, pero ahora se ha extendido a otros rubros no solo al tomate como: pixbae, zanahoria, cebolla, papas, repollo y pimentones entre otros".

"Lastimosamente ahora dependemos los agricultores panameños del inventario de los costarricenses, para ver si hay espacio en los mercados nacionales para los que producimos en Tierras Altas y otros sectores del país", indicó el entrevistado.

El incremento del delito de contrabando, es un golpe duro para los productores nacionales al que ahora se le suma el alto costo de los combustibles, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"El alza de los combustibles en los últimos meses nos está afectando, principalmente el diesel, que es un insumo muy importante en la cadena productiva. Toda la maquinaria depende de este combustible, afirmó Jiménez.

Los agricultores ven imposible que sus gastos en combustible sea remunerado más adelante, lo que se traduce en un gran obstáculo en el camino y que además llena al sector de incertidumbre.

Jiménez, pone de ejemplo a México donde el alza del combustible y la escasez de insumos provenientes de Rusia y Ucrania, han empezado a crear crisis alimentaria por falta de algunos rubros.

Jiménez, hace un llamado al Gobierno para que le ponga un poco más de interés al tema del alza de los precios del combustible y se busque una solución para evitar mayores complicaciones en la producción de alimentos.

Adicionalmente no veamos que los productos nos van a costar más a los consumidores en el mercado, sino que si no tenemos acceso a los insumos y al combustible más barato simplemente no habrá alimentos.

Por otro lado el pasado lunes Aduanas registró nueva retención de productos agrícolas de presunto contrabando: 550 sacos de naranja y pixbaes que iban ocultos dentro de un camión que transportaba 61 cajas de plátanos. La frontera con Costa Rica, tiene muchos puntos vulnerables que aprovechan los contrabandistas.