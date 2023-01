Cortizo sanciona Ley de Política Agroalimentaria de Estado

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó este miércoles la Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), en los terrenos de la Feria de San Sebastián de Ocú, provincia de Herrera.

Con esta ley se busca proteger al sector productivo del país de las políticas importadoras por los próximos 25 años.

El mandatario indicó que este es un “día histórico y de mucha emoción” porque, después de 42 meses de esta administración y alrededor de 30 meses enfrentando una pandemia y huracanes, entre otros hechos, se ha podido sancionar esta ley.

Resaltó que la normativa fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, lo que envía un importante mensaje.

“La Política Agroalimentaria de Estado también corrige errores del pasado que en el futuro no se pueden volver a cometer. Nosotros no podemos privilegiar las importaciones; cuando se necesiten, para eso están las cadenas agroalimentarias y podemos ponernos de acuerdo en lo que hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no importar cuando están los productores cosechando”, manifestó Cortizo.

Cabe destacar que Ley de Política Agroalimentaria de Estado impulsa cuatro bloques de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá.

Estos son, reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor; Reforma de Educación Agroalimentaria Integral; Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión y Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.

Ocú, Herrera.



La Ley que establece la Política Agroalimentaria de Estado, es el inicio de una nueva era para quienes se entregan a la difícil tarea de producir el campo. Cumplimos otro compromiso con la ciudadanía y el sector agropecuario, impulsando la producción sostenible. pic.twitter.com/T3wSr9apk8— Nito Cortizo (@NitoCortizo) January 18, 2023

