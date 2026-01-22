Cuidado con las aplicaciones de crédito hay denuncias de falsificación

Ramón Abadi, Administrador General de Acodeco, advirtió que esa institución ha recibido gran cantidad de denuncias de clientes quienes se han visto afectado su historial de crédito luego de que su documentación ha sido falsificada en algunas plataformas digitales dedicadas al microcrédito.

De acuerdo a Abadi las denuncias surgen cuando los clientes buscan alguna transacción bancaria y si historial de crédito aparece un préstamo que ellos nunca solicitaron.

"Cuando haces las reclamaciones, entonces la empresa (aplicaciones de microcrédito) te piden que pagues o que pongas la denuncia en el Ministerio Público y también pueden venir a la Acodeco con tu historial de crédito", señaló Abadi en el programa de Julio Miller en Kw Continente.

Abadi añadió que en la Acodeco se han presentado empresarios y han denunciado el hecho "para que podamos sancionar administrativamente estas empresas".

"Lo que sucede es que cuando vas a ver la documentación que autorizó el préstamo, ellos tienen copias, muchas veces de la cédula del consumidor, pero no tienen firma ni ningún otro documento que lo sustente", explicó.

Detalló que lo que estas empresas tienen son documentación falsificada como la ficha del Seguro Social o el comprobante de pago.

"Todo es una farsa, y después se exculpa diciendo que ellos fueron estafados y no tú, pero te han hecho pasar un mal rato porque no has podido hacer tu transacción bancaria y has tenido que ir ante todas estas autoridades para desligarse de un tema que es responsabilidad de ellos de hacer la debida diligencia y comprobar que realmente sea la persona y cumplir con los mecánicos de control que deben tener", expresó.

"A esa gente hay que sancionarlas y sacarla del mercado", advirtió el administrador de Acodeco.

"Es un llamado para las entidades de Empresas Financieras del Mici y para la Superintendencia de Bancos, que vamos a llamarlos a capítulo porque vamos a para la fiesta con este tipo de empresas que perjudican al consumidor panameño", sentenció.