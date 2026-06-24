Desarrollo de viviendas en el interior cae en 7,500 unidades

Los constructores del interior del país, específicamente de la provincia de Chiriquí, hicieron nuevamente un llamado a las autoridades a fortalecer los mecanismos de acceso a financiamientos para reactivar el sector y generar nuevas plazas de empleo.

Mencionan que los resultados de la cartera hipotecaria no son visibles en el mercado, pues el desarrollo de viviendas cayó de 13,000 unidades en 2023 a 5,500 en 2026, una diferencia de 7,500 en tres años, lo que refleja la crisis que enfrenta la actividad.

Reiteraron, basándose en indicadores del sistema financiero que proyectan una caída del 34% en la cartera de nuevos préstamos hipotecarios, que actualmente no hay una colocación efectiva de créditos a pesar del crecimiento del portafolio.

El sector construcción residencial, a través de un comunicado, sostuvo que el mercado inmobiliario registra uno de los niveles más bajos observados en los últimos años, con estimaciones de cierre de aproximadamente 6,296 hipotecas.

Señalaron que el principal desafío de la actividad es el esquema de financiamiento de la banca estatal.

Estos parámetros, aunados a los requisitos aplicables a los promotores, inciden en la viabilidad de nuevos proyectos.

El ingreso solicitado para aplicar a las viviendas también repercute en que menos panameños tengan acceso; mientras el mercado ofrece como salario mínimo 600 dólares, las entidades financieras exigen $790; por ende, el sector se contrae.'



El desarrollo de viviendas cayó de 13,000 unidades en 2023 a 5,500 en 2026.



Mientras el mercado ofrece 600 dólares, las entidades financieras exigen $790; por ende, el sector se contrae, dificultando el acceso de los ciudadanos.

"Estos factores generan una desconexión entre el crecimiento de la cartera hipotecaria y la realidad del mercado de vivienda accesible, dificultando la reactivación del sector", expresaron.