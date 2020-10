DGI insta a solicitar factura en medio de la apertura al público de restaurantes

El Director de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, le recordó a la ciudadanía que debe solicitar a los restaurantes una factura, independientemente de si el consumo es a través de servicios a domicilio o directamente en el local.

El señalamiento de De Gracia se da luego de recibir denuncias sobre esta situación, que se presenta en momentos en que estos comercios reabren al público, tras el cierre por el coronavirus.

"Varias personas me han escrito porque algunos restaurantes (tanto en mesa como en delivery) no están entregando factura. Todos estamos felices por las aperturas; pero es importante para nuestra economía luchar contra la evasión. Consume y apoya a los restaurantes, pero exige tu factura", advirtió De Gracia.

El alto funcionario agregó que hay otro de tipo de comercios que incluso prometen no cobrar impuestos.

"No solo los restaurantes, durante los últimos meses hemos recibido denuncias (hasta capturas de pantalla) de comercios que prometen no cobrar el itbms. Recuerden que la defraudación es además de una falta; un delito. Pero más, tú no patrocines la evasión", precisó.

De Gracia destacó que los ciudadanos "deben convertirse en agentes de lucha contra la evasión y que hoy más que nunca son claves los ingresos para cumplir con casi 1.5 millones de panameños que necesitan alivios".

En cuanto a las denuncias, De Gracia explicó que se pueden hacer a través de las redes sociales de la institución.

"La denuncia (en https://dgi.mef.gob.pa/Contac.php o en las redes de @DGIpma) es anónima y se prepara por parte del equipo de facturación una visita, de encontrarse que no cumpla con su obligación se inicia el proceso correspondiente", avisó el director.

Sobre la facturación electrónica, adelantó que se pondrá en marcha a inicios del próximo año.

"Enero, Dios mediante, inicia la masificación voluntaria. También estamos formalizando la obligación que las máquinas fiscales transmitan en línea", puntualizó.