Economistas: bancos no dieron la solidaridad debida

Economistas coinciden en que las acciones tomadas por los bancos durante este tiempo de pandemia, no han sido en correspondencia a las expectativas de sus clientes deudores, ya que no han demostrado solidaridad con sus clientes, lo que ha generado que se presente un proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional con la finalidad de regular las tasas de interés.

Actualmente existe un acuerdo bancario 002 de 2020 que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo de crédito y la moratoria establecida por el Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de este año, que aplaza el pago de las responsabilidades bancarias.

Sin embargo, los expertos en el tema señalan que las entidades bancarias no han sido solidarias con sus clientes en este momento difícil que atraviesa la economía panameña.

Ernesto Bazán, presidente en la calificadora de riesgo EB RATINGS señaló que en algunos casos los bancos han subido tasas o han incrementado el costo de comisiones, además han modificado condiciones y eso no solo no es conveniente para los deudores y clientes, sino que es inconveniente para los propios bancos, porque hace que ese incremento de tasas y comisiones se perciba por parte de los clientes y legisladores como falta de empatía.

"Eso puede generar consecuencias como respuestas que ya se ven en la Asamblea de posibles modificaciones en la ley poniendo límites a las tasas de interés mensual de 1.25%. Es una respuesta frente a lo que actualmente se percibe en el sistema como falta de empatía", dijo el experto.

El proyecto de ley 420 establece un marco regulatorio de control a las tasas de intereses fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por bancos, financieras y tarjetas de crédito.

En la exposición de motivos de dicho proyecto, la diputada Zulay Rodriguez expresó que ante escenarios desgarradores, es del criterio como Diputada de la República que se deben tomar medidas de ajustes a través de una ley formal de la República, para controlar y establecer un tope, a las tarifas que en concepto de intereses cobran las instituciones bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas de crédito, a sus clientes.'

500

mil panameños se sumarán a la lista de desempleados este año, según estimaciones.

31 de diciembre vence la moratoria establecida para el pago de obligaciones bancarias.

Indicó que "consecuentemente, debemos reformas las normas que durante muchísimos años han permitido a las instituciones bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas de crédito, no tener límite alguno para fijar tasas de intereses sobre sus préstamos, servicios y facilidades crediticias, que son las más altas de la región, llegando a porcentajes altísimos que van en detrimento del patrimonio pecuniario de los panameños, sobre todo, en tiempos de crisis sociales, laborales y económicas, como las que vivimos hoy".

Ante esta iniciativa, la Asociación Bancaria de Panamá emitió un comunicado expresando su preocupación y rechazo a este proyecto que busca modificar, sin consulta ni sustento técnico, el marco jurídico del Sistema Bancario Nacional (SBN), uno de los principales pilares en los que Panamá ha sustentado su crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños.

El monto de los préstamos afectados por la pandemia que pidieron arreglos a la fecha que ascienden a 28 mil millones de dólares.

Bazán indicó que el escenario es complejo y lo más conveniente es que los bancos demuestren empatía para con sus clientes, reduciendo sus tasas y comisiones.

"Si eso es adecuadamente percibido por legisladores, podría evitar una posible ley de control de tasas", dijo.

Bazán indicó que en ese mecanismo de negociación implícita, el sector bancario debe ofrecer lo suficientemente conveniente para los deudores como para que no sea necesario una ley que controle las tasas de interés.

"Lo que han hecho los bancos hasta el momento no es suficiente", argumentó.

Destacó que el aumento de tasas de interés se hace bajo un criterio de mayor riesgo, mayor tasas, pero en las actuales circunstancias, choca con la percepción del público.

Por su parte el economista Raúl Moreira, también coincide en que los bancos no han sido solidarios con sus clientes.

"No han mostrado una disposición de ajuste hacia la baja en las tasas de interés", sostuvo.

Indicó que por ejemplo, si la reserva Federal de Estados Unidos, aumenta las tasas de interés un 0.25% en Panamá los bancos, principalmente los grandes, aumentan un 0.75% a sus clientes, pero cuando bajan las tasas, aquí en Panamá no nos damos por enterados.

"Cuando empezó la pandemia, la Reserva Federal bajó a 0% las tasas y acá nadie se enteró", dijo.

A juicio de Moreira, esa situación ha hecho que surja esta propuesta de Ley que hace una especie de régimen de control de tasas de interés.

"Los bancos siempre han defendido un sistema de mercado en que no hay un tipo de control en su facultad de establecer tasas de interés en tarjetas o préstamos, pero el consumidor reciente esta situación y los diputados han interpretado que pueden hacer justicia al consumidor bancario", afirmó.

Mientras que el ex decano de la facultad de Economía Rolando Gordón también señaló que los bancos no son solidarios y se manejan como un negocio, no tienen límites y cobran demasiado.