El turismo y la construcción, sectores clave para el empleo

La recuperación económica de Panamá y la generación de nuevas plazas de empleo dependerán, según representantes empresariales, de la reactivación de sectores capaces de estimular la inversión nacional y extranjera, como el turismo y la construcción, que, a diferencia de otras actividades, poseen un efecto multiplicador en las finanzas públicas y personales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, señaló que la industria turística, en los últimos años, ha destacado entre los principales dinamizadores del mercado laboral, especialmente en las áreas de hospitalidad, hotelería y restaurantes, lo que confirma su capacidad productiva.

Sin embargo, considera importante que la estrategia país siga enfocada en retener a los viajeros que aún utilizan el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto de tránsito hacia otros destinos con la finalidad de que contribuyan a la economía local.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), por su parte, apuesta a la reactivación de la construcción, una industria que representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero que, debido a la eliminación de la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a la primera vivienda, ha sufrido una caída de más del 70%.

Giulia De Sanctis, presidenta del gremio, sostiene que, además de eliminar el ITBI, es fundamental agilizar los trámites y reducir la burocracia, pues se han convertido en "un peso grande" para el sector privado y el crecimiento económico.

El Gobierno, recientemente, anunció que llevará a la Asamblea una ley de incentivos fiscales dirigida a quienes realicen grandes inversiones en zonas de alta demanda turística y se comprometió a eliminar el 2% del ITBI con el objetivo de reactivar la inversión local.

"Estaré remitiendo a la Asamblea un paquete de leyes, entre ellas, la de intereses preferenciales bien entendidos y mejor manejados para reactivar la construcción de viviendas pequeñas en el interior del país, que es donde el mercado no levantó", afirmó el presidente José Raúl Mulino.'