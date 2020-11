Empresarios amenazan con dejar mesa por la reactivación económica

Los principales gremios empresariales en Panamá amenazaron con no seguir participando de la mesa que establece los lineamientos de la apertura económica tras la pandemia que encabeza el Gobierno Nacional.

Entre estos gremios están el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la Cámara De Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCYAP), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Los gremios empresariales calificaron como un monólogo las reuniones en las que solo se informan los valores que el Ministerio de Salud considera oportuno.

"Tomamos esta decisión en función que es imperativo para el sector privado tener un diálogo directo, en especial con el señor ministro de Salud, Francisco Sucre para que las decisiones que se tomen sean consensuadas y producto de la retroalimentación que como entes productivos podamos aportar", detalla la nota dirigida a los Ministros de Economía y Finanzas y al de Comercio e Industria.

En cuanto a las amenazas constantes del Ministerio de Salud con relación a una vuelta atrás a la reclusión de los ciudadanos y cierre de empresas si los indicadores así lo requieran, los empresarios manifestaron que el sector privado unido y, los colaboradores de las empresas, se oponen rotundamente a estas acciones.

"Volver al cierre de la actividad productiva del país, no es una opción. Con el virus debemos aprender a convivir y a seguir las medidas de bioseguridad ya identificadas, como una responsabilidad ciudadana. Si algunas personas incumplen con las normas, deberán ser procesados de acuerdo a la ley; pero castigar a todo un país por el comportamiento irresponsable de algunos es inaceptable", expresaron.

Los empresarios también solicitaron más información sobre las medidas a tomar de aquí en adelante; con un criterio de inmediatez sobre la situación hospitalaria al igual que información clara sobre el estatus real de dónde estamos en la parte económica.'

Aseguraron que no hay una reactivación de empleos progresiva, los flujos de intercambio de bienes y servicios no se están dando, y los flujos de caja siguen afectando dramáticamente a las empresas de todos los tamaños.

Luego que se reabrieron varias actividades económicas a la fecha hay 90 mil 747 contratos laborales (38% de mujeres y hombre 62%) reactivados de unas 7 mil 339 empresas, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Semanalmente se están reactivando 5 mil contratos labores, por lo que el Mitradel aspira que para finales de año antes que la Ley 157 termine de regir puedan reactivar 150 mil empleos.

Para este año, según las autoridades, la tasa de desempleo podría alcanzar un 25%, es decir más de 500 mil personas desempleadas.

Los economistas aseguran que un cierre de actividades sería una catástrofe para la economía panameña que aún no ha sido dinamiza como se esperaba.

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, dijo que Panamá podría tener un decrecimiento que supere el 10% cuando finalice el año y eso se debe a la pandemia y ahora a las afectaciones por los huracanes y la baja demanda.

"No podemos tomar decisiones a la ligera porque podríamos seguir afectando una economía golpeada por la pandemia. Las proyecciones no se están dando como se esperaba ya que la actividad económica no se está dinamizando", señaló.

Para el economista Felipe Argote, no hay un plan para la recuperación económica ni a mediano ni a largo plazo y lo que se está haciendo es improvisar.

"Hay que motivar la oferta y la demanda para dinamizar la economía sobre todo durante estos meses del año, que por lo general son los de más consumo; sin embargo, este 2020 nada será igual", expresó el economista.

Uno de los sectores que registró fuertes pérdidas durante la pandemia, fue el sector comercio con 900 millones de dólares mensuales y más de 50 mil contratos laborales suspendidos.

A pesar de su reapertura, no se han podido recuperar y sus ventas están por el 50% de lo que estaban antes de la pandemia, por lo que aseguran que un nuevo confinamiento por el aumento del índice de contagio va a contraer la inversión de los comerciantes, afectando la generación de empleo.

Nadyi Duque, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá hizo un llamado a las autoridades y aseguró que es un pésimo mensaje el que se envía a los inversionistas y a la propia población volver a cerrar la economía.

Los empresarios expresaron que es de suprema importancia aclarar conceptos para establecer estrategias que conduzcan a mejorar la situación financiera de los ciudadanos, de las empresas y del Estado.