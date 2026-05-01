Futuro del empleo en Panamá depende de una transformación educativa, advierte gremio

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) considera que el futuro del empleo en Panamá depende de una transformación educativa que responda a las necesidades reales del mercado laboral y prepare mejor a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI.

Actualmente, más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo y sólo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos, reflejando la urgencia de fortalecer la calidad educativa y la preparación para la vida laboral.

“La educación debe dejar de verse como un proceso aislado del desarrollo económico del país. Si queremos hablar del futuro del empleo en Panamá, tenemos que hablar primero de una educación pertinente, actualizada y conectada con las oportunidades reales que tendrán nuestros jóvenes”, destacó Carmen Sealy de Broce, presidenta de COSPAE.

Para la organización, la reforma educativa no debe limitarse a cambios administrativos, sino convertirse en una política de Estado orientada al desarrollo de talento humano competitivo, con mayor énfasis en habilidades técnicas, pensamiento crítico, orientación vocacional, dominio digital y una mejor articulación entre la formación académica y los sectores productivos del país.

“Necesitamos una educación que no solo forme para aprobar exámenes, sino para tomar decisiones, adaptarse al cambio y construir proyectos de vida. La preparación para la vida profesional comienza mucho antes del primer trabajo: inicia en el aula, con orientación adecuada, formación pertinente y herramientas que permitan a cada estudiante identificar su camino”, añadió Sealy de Broce.

De esta manera, COSPAE reitera que Panamá tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia una reforma educativa que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro, reducir brechas sociales y fortalecer la competitividad del país, entendiendo que invertir en capital humano sigue siendo la vía más sostenible para el desarrollo nacional.