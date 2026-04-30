Veneno

Un intrigoso dice que a la Flor Marchita no se le quitan las mañas del diario de la 12 de octubre. Solo que ahora se la pasa replicando el veneno ajeno en sus plataformas. ¿Así quién no?

Compra

Me cuentan que "el 10" habría adquirido un par de acciones de los desenfocados. ¿Será que ahora sí llega un poco de decoro por esos lares o la excampeona sigue con sus tramoyas?

Fijación

Pareciera que los neonatos tienen una fijación personal con cada movimiento que hagan desde el Ejecutivo. Ya no parece fiscalización, sino malcriadez y llevar la contraria por deporte.

Botella

Me dicen que la tía Conejo salió con certificación en mano a quitarse la etiqueta de botella. Desde los dominios de la alcaldesa TikToker le emitieron su carta. La pregunta ahora es ¿por qué esperó tanto para pronunciarse?

Freno

La cueva puso freno al proyecto de Grace sobre el aumento de las jubilaciones a los viejitos. La idea no es mala, la cuestión es que no se puede presentar un proyecto si no existe una base económica real. ¡Plop!

Cuento

El embajador gringo no se anduvo con rodeos para aclarar que el tema de las retenciones de los buques en puertos no es ningún cuento chino. ¡Ay madre!