León XIV nombra a Dagoberto Campos Salas nuevo nuncio en Ecuador; Ulloa agradece labor en Panamá

El papa León XIV ha nombrado nuevo nuncio apostólico (embajador vaticano) en Ecuador al monseñor costarricense Dagoberto Campos Salas, que hasta ahora desempeñaba ese cargo en Panamá, informó este viernes la Santa Sede.



Campos Salas releva a Andrés Carrascosa Coso, quien tras ocho años de servicio en Ecuador fue enviado como nuncio a Portugal.



Dagoberto Campos Salas (Puntarenas, Costa Rica, 1966) fue ordenado sacerdote en 1994 y, tras estudiar Derecho Canónico, empezó su formación diplomática en la Pontificia Academia Eclesiástica, según recoge el portal oficial 'Vatican News'.



En julio de 1999 entró en servicio como diplomático de la Santa Sede y, a lo largo de su trayectoria, ha pasado por Sudán, Chile, Suiza, Turquía y México.



En julio de 2018 el papa Francisco le nombró arzobispo y nuncio en Liberia y, posteriormente, y después desempeñó ese mismo cargo en Gambia y en Sierra Leona.



En 2022, todavía bajo el pontificado de Francisco, fue enviado como embajador papal a Panamá.

Ulloa agradece

Tras la información, monseñor José Domingo Ulloa agradeció su testimonio sacerdotal y diplomático, su palabra oportuna y su disponibilidad constante para servir, especialmente en momentos significativos para la Iglesia católica en Panamá.

"Nos deja el ejemplo de un pastor que ha sabido conjugar la firmeza con la caridad y la misión con la fraternidad. Al mismo tiempo, acogemos con espíritu de fe este nuevo envío, confiando en que su servicio en Ecuador será igualmente fecundo. La Iglesia es universal, y en esa universalidad encontramos la riqueza de sabernos una sola familia, enviada a anunciar el Evangelio en todos los rincones del mundo", expuso.