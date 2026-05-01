Estudiantes de primaria realizan prueba diagnóstica de español, preparada por docentes panameños

Más de 400 mil estudiantes de educación primaria iniciaron de manera simultánea, en las 16 regiones educativas del país, la aplicación de la prueba diagnóstica de español, elaborada por docentes panameños y desarrollada por el Ministerio de Educación. Esta evaluación, realizada por primera vez, está orientada a medir competencias como la comprensión lectora y el análisis de textos, como parte de un proceso para la construcción del conocimiento.

De acuerdo con la ministra de Educación, Lucy Molinar, la aplicación de esta prueba constituye un antes y un después.

“Queremos instaurar la cultura de la evaluación: iniciamos con una primera prueba de español; luego, continuaremos con matemática e inglés. Posteriormente, en diciembre, buscamos implementar pruebas estandarizadas. Con ello, podremos medir a lo largo del año cómo evolucionan los estudiantes y contar con mejores datos para la toma de decisiones”, expuso.

El estudiante Franklin González explicó que la prueba puso en práctica sus conocimientos. Señaló que la primera parte resultó sencilla; sin embargo, posteriormente encontró secciones más complejas que le exigieron mayor análisis y concentración.

La docente de la Escuela Dr. Belisario Porras, Madalia Smith, aseguró que estas pruebas ayudan al niño a valorar su nivel de comprensión lectora, busca ver en qué debemos enfocarnos más los maestros para mejorar durante el año escolar.

Por su parte, la estudiante María José García Báez, de la Escuela Doctor Belisario Porras, señaló que esta prueba les permite repasar todo lo que han aprendido y reconocer en qué áreas deben mejorar.

Mientras que, Dalys de Almengor, directora de la Escuela Bilingüe de los Países Bajos –Holanda, informó que para este centro educativo es de suma importancia que Meduca haya realizado estas pruebas. Porque ellas también constituyen un insumo valioso para directores y docentes, ya que facilitan la elaboración del planeamiento, promueven la reflexión sobre la práctica pedagógica y orientan el diseño de estrategias de enseñanza más personalizadas.

Posteriormente, se realizarán exámenes en las áreas de matemática que se enfocarán en conocimiento, aplicación y razonamiento. De igual manera, en inglés, basada en conocer las competencias y habilidades lingüísticas.

