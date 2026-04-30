Allanamiento en Chiriquí deja tres ciudadanos detenidos y miles de cigarrillos incautados

Un total de 120 mil unidades de cigarrillos de presunto contrabando fueron decomisadas durante una diligencia de allanamiento y registro realizada como parte de la Operación THOR, desarrollada en el área de operaciones de la Brigada Occidental del Senafront, en la provincia de Chiriquí.

La acción se ejecutó en coordinación con la Fiscalía de Drogas, tras labores de inteligencia que apuntaban a la posible comisión de delitos relacionados con el contrabando y sustancias ilícitas.

Durante el operativo, tres ciudadanos fueron aprehendidos cuando se encontraban en posesión del cuantioso cargamento de cigarrillos ilegales.

En el mismo procedimiento, las autoridades también ubicaron dos bolsas que contenían hierba seca de presunta marihuana.

Tanto los aprehendidos como los indicios incautados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, para el inicio de las investigaciones correspondientes y los trámites legales que establece la ley.