Gaceta Oficial: ¿Cuál es el alcance del anuncio de Cortizo?

En Gaceta Oficial fueron publicadas las resoluciones de Gabinete 124 y 125 del 29 de octubre de 2023, que autorizan presentar el proyecto Ley que aprueba la moratoria de la minería metálica en Panamá, y el proyecto de Ley que convoca a una consulta popular para decidir sobre el Contrato Ley 406 de 2023.

El alcance de la decisión adoptada en Consejo de Gabinete el domingo, que no fue contundente para apaciguar los ánimos de los panameños que se oponen a la actividad minera en Panamá, fue explicado por el ministro de Ambiente, Milciades Concepción.

Concepción explicó que el proyecto Ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de minería metálica en todo el territorio nacional, será presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, a la Asamblea Nacional de diputados este lunes 30 de octubre.

En este sentido, no quedaría ninguna mina metálica en explotación en el país, y quedaría pendiente, mediante referendo definir el futuro del proyecto Cobre Panamá.

"La Ley de la derogatoria de la minería metálica de Panamá, incluye no dar nueva, ni las que están en trámite. La única que está en regla hoy en día es Minera Panamá. Cerro Quema no tiene una concesión vigente, así que no se le daría la concesión una vez sea promulgada esta Ley", detalló.

Prácticamente, no quedaría ninguna mina metálica en Panamá con esta Ley operando, puntualizó el titular de Ambiente.

Concepción aclaró que el presidente de la República tiene la facultad constitucional para llamar a Sesiones Extraordinarias al Pleno de la Asamblea Nacional y se espera que este proyecto de Ley que prohíbe la minería metálica en el país sea Ley de la República entre jueves y viernes de esta semana, dijo.

Lo anterior establece que a partir del viernes solamente vamos a tener una mina en Panamá operando y que su futuro se va a definir el 17 de diciembre.

Mes y medio para un referendo

En tanto, el ministro de Gobierno presentará el proyecto Ley que convoca para el 17 de diciembre de 2023 una consulta popular vinculante para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera aprobada mediante la Ley 406 de 2023.

La actividad minera es legal en Panamá con el Código Minero de 1963. "La actividad no es ilegal, quizás lo malo fueron las condiciones que se pusieron en ese contrato de 1997, que no tenía condiciones favorables para el país. Con el contrato Ley 406 se aprobaron mejores condiciones para el país desde el punto de vista financiero, económico, laborales, sociales y ambientales", defendió Concepción.

Mensaje presidencial

Luego 8 días de protestas y en un mensaje de un minuto y medio, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en cadena nacional de radio y televisión, anunció este domingo que solicitará al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023, para que los panameños decidan con el poder del voto si se deroga o no la Ley 406 del contrato minero.

También anunció que se estará elevando a Ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.

