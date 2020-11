Generación de nuevos empleos cae 66%, tras pandemia de la COVID-19

Encontrar trabajo en Panamá se ha convertido en una tarea muy difícil de lograr. La pandemia de coronavirus y su cuarentena ha reducido al mínimo la oportunidad de encontrar una nueva plaza de trabajo.

En todo el país actualmente solo se abren menos de 60 plazas nuevas de trabajo, cuando antes el promedio era de arriba de mil.

Las cifras oficiales revelan de enero a septiembre los nuevos contratos laborales disminuyeron un 66.9%.

De acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General, el mes de enero fue el mejor cuando se registró 30 mil 703 contratos laborales nuevos, pero ya en febrero la cifra cayó a 25,460 y en marzo apenas alcanzó los 13,479 nuevos contratos.

Para los meses de abril a junio se reportaron en el Mitradel solo 3,851 nuevos contratos, mientras que para los meses de julio, agosto y septiembre totalizaron 24 mil 634.

Para los expertos en el tema, la economía no se puede recuperar sin el poder adquisitivo de los trabajadores.

Eduardo Gil, dirigente de Convergencia Sindical señaló que al caer la contratación de trabajadores, la demanda interna está afectada y eso tiene una repercusión en los aspectos económicos generales porque los trabajadores cumplen un doble rol en la economía: la producción de bienes y servicios y el consumo.'

93

mil 500 (33%) contratos de trabajo han sido reactivados a la fecha, según el Mitradel. 12%

y 20% se espera que este la tasa de desempleo en Panamá, dijo el economista Samuel Moreno.

"Es importante que el Gobierno entienda que no se puede dejar en mano de los empresarios medidas discrecionales como las que le dio la ley 157 y el Decreto 96 porque hay un abuso", expresó el dirigente.

Agregó que si el Gobierno extiende la suspensión de los contratos laborales será muy difícil una recuperación económica a corto plazo.

Datos del Mitradel revelan que a la fecha cerca de 93 mil 500 (33%) contratos de trabajo han sido reactivados. De ese total el 62% corresponden al sexo masculino y 38% al sexto femenino.

Recientemente, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, Samuel Moreno aseguró que durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), el total de contratos laborales que fueron suspendidos y temporalmente ascendió a 369 mil, una cifra que supera ampliamente la establecida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitrael) de 281 mil contratos suspendidos.

Agregó que se proyecta una tasa de desempleo para el cierre el presente año 2020 fluctúe entre 12% y 20%, mientras que la población que depende el empleo informal superará ampliamente el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA).

No obstante, el director el Inec, destacó que contrario al presente año, cuando se espera un decrecimiento significativo de la actividad económica de Panamá, para el 2021 se estima que el país crecerá por encima del 4%.

Para el experto en inserción laboral, René Quevedo, Panamá enfrenta una catástrofe laboral sin precedentes. La superación de la actual crisis laboral ocasionada por la COVID-19, dependerá directamente de la reactivación de la actividad económica y, concretamente, del aumento en los niveles de consumo y confianza.

"El peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre. Los contratos laborales no se van a reactivar con las empresas operando a un tercio de su capacidad", señaló.

A juicio de Quevedo, la recuperación de la demanda precede de la recuperación del empleo. "Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos y sin ingresos no habrá generación de empleo", añadió.

El 53% de todos los empleos del país son generados por Trabajadores Informales y Trabajadores Asalariados que laboran para empresas con menos de 10 colaboradores.

"La reapertura hasta ahora ha sido lenta, con un modesto impacto sobre el empleo. De hecho, luego de 6 meses de iniciada la reapertura del Bloque 1, sólo el 31% de los contratos suspendidos y registrados en Mitradel han sido reactivado. Se espera que a finales de año habrá entre 140 mil y 150 mil contratos reactivados, aproximadamente la mitad de los originalmente suspendidos, lo cual hace prever una fuerte reducción del empleo asalariado privado como producto de la pandemia", manifestó.

En este contexto, Quevedo visualizó un proceso gradual de recuperación económica en el 2021, que a su vez permitirá ir superando la crisis laboral que atraviesa el país. La enorme mayoría de los empleos a ser generados en los próximos 2 años será informal, acentuando la tendencia existente desde el 2011.