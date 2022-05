Gobierno continúa sin respuesta para hacerle frente al alza del costo de los combustibles

El Gobierno Nacional sigue sin respuesta ante el aumento en los costos de los combustibles, que ha provocado protestas de diversos sectores en el país, las últimas semanas.

Autoridades como el Secretario de Energía, Jorge Rivera Staff ha reconocido que por el momento no hay ningún plan en concreto, pero que no se ha dejado de evaluar el tema.

Este viernes, el presidente Laurentino Cortizo reaccionó de igual forma y solo se limitó a decir que no se descarta ninguna medida, sin precisar que están revisando en estos momentos.

“Nosotros no hemos descartado absolutamente nada. El equipo que está viendo las opciones, está considerando todos los elementos que puedan haber”, dijo el mandatario.

La excusa de porque no se ha asumido ninguna medida hasta el momento es, según el mandatario, que no se desea estar ‘improvisando’ con acciones que después, al final, no tienen el efecto que ellos desean.

“Yo estoy muy pendiente de ese equipo y no descartamos ningún tipo de opción”, dijo Cortizo.

Los aumentos en los precios de los combustibles se han mantenido en forma sostenida desde finales del año pasado, pero se han incrementado después de estallar el conflicto bélico en Ucrania, hace 80 días.

Y, difícilmente, se puede estimar hasta cuándo durará esa situación, a juicio del secretario de Energía.

“La proyección internacional habla de meses, todo depende de lo que suceda en Ucrania, lo que suceda en China; dependemos de factores globales pero, en general, las proyecciones están hablando de meses de precios similares a los que tenemos en el momento”, reconoció Rivera Staff.

