Gobierno expondrá deficiencias del servicio eléctrico a ejecutivo de Naturgy

El secretario Nacional de Energía, Juan Manuel Urriola y la directora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, sostendrán la tarde de este jueves una reunión con el representante regional de Naturgy para abordar los problemas de suministro eléctrico y resolver las recurrentes fallas de servicio, a petición del mandatario José Raúl Mulino.

Mulino explicó que, aunque no participará directamente en el encuentro, todas las opciones estarán sobre la mesa, dejando claro que la única opción inaceptable es que los panameños sigan sufriendo apagones sin que haya consecuencias.

"Ojalá que Naturgy comprenda que no estamos bromeando, no sé qué paso antes, pero en este Gobierno no se va a dejar pasar el tema del servicio energético como ha venido sucediendo que ni las multas pagan", afirmó el presidente Mulino.

El mandatario enfatizó la determinación de su gobierno de no permitir que la situación energética continúe sin solución.

Anunció, además, que la próxima semana se iniciarán operativos de fiscalización e inspección de las redes de comunicaciones y distribución eléctrica a nivel nacional, con el objetivo de asegurar que todo funcione correctamente y de ordenar las correcciones necesarias.

"He pedido ayer a la directora de ASEP que se ponga el casco y vamos para la calle a trabajar duro en beneficio de los usuarios panameños", comentó Mulino.

Desde inicio de su gestión Mulino ha manifestado su intensión de solucionar el problema de las faltas recurrentes en la distribución de energía eléctrica.

En el pasado mes de julio, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) dio a conocer que aplicó la "multa más alta e histórica" de 14 millones de dólares en materia de deficiencia en la calidad de la prestación del servicio de distribución eléctrica, a las empresas Edemet y Edechi, empresas pertenecientes al grupo Naturgy.

Las medidas tomadas por Mulino han sido bien acogidas por los usuarios, que le piden no bajar el ritmo.