Panamá

Gobierno no tiene fondos para pagarle el décimo tercer mes a los trabajadores con contratos suspendidos

"Las finanzas del Estado, al parecer, no permiten esa posibilidad, y los que tienen contratos suspendidos no podrán recibir el bono. No hay posibilidades desde el punto de vista fiscal de otorgar el bono de 50 dólares en esta ocasión", expresó Carlos Ayala, asesor del Mitradel.