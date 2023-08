Gobierno pagará este viernes el décimo a funcionarios

El Gobierno Nacional pagará este viernes 4 de agosto, la segunda partida del Décimo Tercer Mes de 2023, anunció la Contraloría General de la República.

La suma a pagar es por un monto de 57 millones 027 mil 485.93, el cual cubre a los funcionarios de los tres Órganos del Estado, las entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Con este desembolso el Gobierno Nacional honra el compromiso con los servidores públicos, según la Ley 52 del 16 de mayo de 1974, que instituyó el Décimo Tercer Mes para el sector público.

Según la Contraloría, este pago contribuye a dinamizar la economía del país y a los servidores públicos a contar con la liquidez para sufragar gastos básicos necesarios.

Por su parte, la Policía Nacional mantendrá un dispositivo de seguridad y vigilancia en las áreas bancarias y comerciales ante el desembolso de la segunda partida del Décimo Tercer Mes para el sector público y privado.

El comisionado Elmer Caballero recomendó a las personas no contar dinero en la calle, no mostrar la clave personal cuando acuda a un cajero automático, no recibir ayuda de personas desconocidas y evitar sitios donde hay aglomeraciones.

Además, aconsejó que si observa que es perseguido, ya sea en un centro comercial, en la calle o seguimiento vehicular llame al 104 de la Policía Nacional.

