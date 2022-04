Hasta raspadura de Colombia está ingresando al país, como parte del contrabando

¿Quién o quiénes son los responsables del contrabando de productos agropecuarios que están poniendo en peligro la actividad de los pequeños productores panameños?

Esta pregunta no se logra resolver todavía, pero la realidad es que la importación irregular se ha incrementado en las fronteras.

Y hasta productos elaborados, como la raspadura, están en la lista de la mercancía que entra sin ningún tipo de control.

“Del lado de Colombia nos están trayendo una raspadura, dos o tres contenedores por semana o por mes, y yo tengo la gente de Tinajas, la gente de Rovira, la gente de Boquete produciendo dulce y no lo pueden vender y usted va a los locales y está la de Colombia”, denunció el diputado Manolo Ruiz, del Molirena.

El diputado, quien también es productor, alertó que en las últimas semanas se están encontrando hasta con papa que entra en forma ilegal y no pasa por cuarentena, por lo que existe el riesgo que entren enfermedades que en Panamá no existen.

Lamentó el poco control que ejercen efectivos de estamentos como Aduanas, Senafront y Cuarentena Agropecuaria para evitar que entre tanto producto importado.

“Que se le pase a una institución, está bien, pero no que a todos juntos”, criticó Ruiz.

Comentó que hay productores que están solicitando que se endurezcan las sanciones y que el vehículo que sea sorprendido con mercancía de contrabando se le procese penalmente.

Ante esto, Tayra Barsallo, directora general de Aduanas, afirmó que mucha de la mercancía que entra es con el apoyo de otros productores, que utilizan su transporte, para juntarla con la registrada.

Añadió que en la medida que se pueda contar con mayor información de parte de los productores, así como de las instituciones, de esa manera van a poder ser más eficientes.

“Tenemos reuniones de coordinación con el Mida (Ministerio de Desarrollo Agropecuario) para actualizar las guías agropecuarias y puedan disponer de GPS que nos ayude a ubicar de que finca salen los productos y cuando son cosechados”, informó la funcionaria.

Barsallo coincidió con el diputado de Chiriquí en que siente frustración por aquellos transportistas que son sorprendidos con mercancía de contrabando, se les sanciona, y luego vuelven a cometer la misma práctica, sin que puedan hacer nada al respecto, por la vía legal.

“Como no pagan seguro social y no pueden justificar su salario, no se les puede poner otra sanción”, reconoció.

