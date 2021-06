Historial de crédito no se afectará por el fin de la moratoria

A escasos 27 días para que termine la moratoria bancaria, la gerente general de la Asociación Panameña de Crédito Buro, S.A., Giovanna Cardeliccio, aseguró que el historial de crédito de las personas no se verá afectado.

Cardeliccio, explicó que en la Ley 156 de 2020 en su artículo 7 dice que "el historial de crédito de las personas que están registradas en la APC no se debe ver afectados hasta 60 días después que se levante la Declaratoria de Emergencia Nacional".

Expresó que aunque la moratoria bancaria termine, el historial de crédito no se verá afectado porque no está ligado con la Declaratoria de Emergencia Nacional.

"Sesenta días después que el Gobierno levante la Declaratoria de Emergencia Nacional es que empezará a funcionar nuevamente el historial de crédito y aún no sabemos cuando eso sucederá", expresó.

Indicó que los dos campos del historial de crédito que seguirán congelados son los días de atraso y el historial númerico de la persona.

Hay que revisar caso por caso y los agentes económicos tienen que estar muy cuidadosos de cuales fueron las condiciones y en qué fecha el cliente se acogió a la moratoria, porque nosotros en la APC no podemos marcar ni hacer ningún tipo de aclaración de que la persona esta o no en moratoria, manifestó la gerente de la APC.

En cuanto a la contracción del crédito, Cardeliccio dijo que continúa ya que no se está abriendo nuevos créditos como antes de la pandemia, eso ha tenido una afectación entre el 45% a 50% y hemos llegado incluso al 70% menos de lo que se tenía en el 2019 y los primeros meses del 2020. Sin embargo, hemos empezado a ver que la gente está solicitando más préstamos, pero es una reactivación lenta.'

mil 465 nuevos préstamos se tramitaron en los bancos. 4,738

nuevos préstamos se reportaron en las cooperativas hasta febrero del presente año, cuando en el 2020 fue de 7,130.

"No estamos llegando a los niveles antes de la pandemia, pero hay un poco más de solicitudes y verificamos cuantas consultas hacen los agentes económicos del historial de crédito de las personas y eso nos da la medida de cuantas personas están solicitando un préstamo", señaló.

En febrero de 2020 los préstamos nuevos en los bancos fueron de 33 mil 798 y en enero de 2021 15 mil 465, es decir un 50% menos.

En las cooperativas el caso no fue distinto, cuando en enero 2020 la cifra era de 7 mil 130 y un año después 4,738. Mientras que, en las financiera en febrero 2020 se generaron 19 mil 213 y en febrero 2021 14 mil 395.

Morosidad

La morosidad sigue estando por el orden del 6%, pero eso se debe a la Ley 156 del 2020 que establece que no se le puede afectar la morosidad a los clientes.

Resaltó que una vez se levante la moratoria empezará a verse la morosidad, pero aclaró que no será acumulada, es decir que no se reflejará todo el tiempo que el cliente no pago en medio de la pandemia.

En abril del 2020 los panameños le adeudaban $34 mil 988 millones a las entidades bancarias y otras industrias y para abril 2021 la cifra es de $34 mil 840 millones.

Por su parte, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que una gran cantidad de panameños han postergado los pagos debido a la situación económica del país.

Fletcher argumentó que el impacto a corto y mediano plazo será muy duro para los consumidores que no han podido pagar y se le acumulará la deuda y los saldos e intereses a pagar serán muchos más altos."

Luego que termine la moratoria las entidades bancarias harán el cobro coactivo a los clientes por la falta de pago", expresó.

A la fecha solo se han podido reactivar más de 160 mil contratos suspendidos de un total de 280 mil desde marzo 2020, según datos del Mitradel.

