Impuesto a las multinacionales podría ahuyentar inversiones

La inversión extranjera podría tener un descalabro en los próximos años luego que se diera a conocer que Panamá forma parte de los países que firmaron acuerdo global con la OCDE en que las Empresas Multinacionales (EMN) están sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir de 2023.

Los economistas aseguran que Panamá depende de las inversiones extranjeras y si le ponen más obstáculos a las multinacionales, en los próximos años vamos a ver una caída en ese renglón.

En el listado que se encuentra en la página de la OCDE, bajo el título Miembros del marco inclusivo de la OCDE / G20 sobre BEPS se unen a la Declaración de octubre de 2021, sobre una solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía a partir del 8 de octubre de 2021, se encuentra Panamá en el número 98 (el listado es por orden alfabético). (ver cuadro abajo con todos los países adheridos).

Actualmente en el país las empresas multinacionales pagan un 25%, pero sobre la renta gravable, que tiene tienen varias exoneraciones. Mientras que las empresas bajo el régimen de Sedes Multinacionales pagan 5%, dependiendo de la actividad en las zonas francas y las que se encuentran en Panamá Pacífico pagan entre 0% a 5%.

Se entiende que al entrar en vigencia el acuerdo con la OCDE, en el primer caso se eliminarían las exoneraciones y en el segundo se tendría que elevar el impuesto a 15%. Se hizo la consultó por varios días al Ministerio de Economía y Finanzas, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

Para los economistas el tema debe ser analizado porque puede generar una oportunidad, pero a la vez ahuyentar las inversiones extranjeras.

El economista Augusto García señaló que Panamá ha venido desarrollando una política excesiva que excepción tributaria en zonas como Panamá Pacífico, donde albergan a las empresas multinacionales de manufactura, entre otras.'

"A estas empresas se le exonera el pago del impuesto, seguridad social, se le coloca tasas muy bajas en el impuesto sobre la renta, y además se le permite la contratación de extranjeros por encima de lo que establece el Código de trabajo. Hay que analizar cuál es el impacto que ha tenido estos beneficios en la economía panameña más allá de que las empresas tengan su sede en el país", expresó García.

En cuanto al acuerdo de la OCDE, dijo que la iniciativa genera a Panamá una oportunidad interesante en dos sentidos: la primera es que le permitiría mejorar su recaudación de impuestos y la segunda podría cambiar la imagen de que Panamá es un paraíso fiscal a medida que se le dé un tratamiento similar que les dan los otros países a las multinacionales.

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, dijo que es muy importante que Panamá tome en serio este análisis antes de dar el paso que se tiene que dar.

"Hay analizar si el impuesto acordado por la OCDE será mayor que el beneficio de tener esa inversión en el país. Hemos sido beneficiados con las inversiones extranjeras y hay que entender que Panamá no tiene recursos económicos para poder decir no me interesa las inversiones extranjeras", manifestó.

Resaltó que hay ciertos elementos que no nos hacen competitivos y si ahora le agregamos un impuesto las empresas van a buscar otros países para invertir.

De acuerdo con el comunicado de la OCDE, con esto se impone limitaciones acordadas multilateralmente, y hará que los países recauden alrededor de $150 mil millones en nuevos ingresos anuales.

Ahora los países tienen como objetivo firmar una convención multilateral durante 2022, con una implementación efectiva en 2023.

La convención ya está en desarrollo y será el vehículo para la implementación del derecho tributario recientemente acordado bajo el Pilar Uno, así como para las disposiciones de suspensión y remoción en relación con todos los impuestos sobre servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales relevantes similares.