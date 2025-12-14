Inversionistas colombianos y venezolanos exploran oportunidades en Panamá

Representantes de empresas de los sectores automotriz, gas y energía para rompeolas presentaron al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) tres proyectos estratégicos orientados a su expansión comercial, en reunión encabezada por el ministro Julio Moltó.

Las iniciativas fueron expuestas por un grupo de inversionistas colombianos y venezolanos, liderados por el coronel retirado colombiano Carlos Andrés Martínez, quienes manifestaron su interés en desarrollar nuevas propuestas empresariales en Panamá, confiando en el país como destino para sus inversiones.

Moltó valoró el alcance de los proyectos y señaló que las propuestas serán elevadas a las instancias correspondientes, además de coordinar reuniones técnicas con las entidades competentes para que los proponentes amplíen los detalles técnicos y comerciales de cada iniciativa.

El titular del Mici destacó la competitividad del régimen de zonas francas y los beneficios del régimen de empresas multinacionales -SEM-, subrayando que estas herramientas se han convertido en pilares clave para la atracción de empresas extranjeras y para consolidar a Panamá como una plataforma estratégica regional desde la cual las corporaciones internacionales pueden prestar servicios a sus grupos empresariales.

Al cierre de la reunión, Moltó reiteró el compromiso del Gobierno de promover un entorno favorable para la inversión, crecimiento económico y generación de empleos de calidad.

En el encuentro también participaron Jonathan Martínez, director general de Finanzas y Negocios de Jac Motor VZLA y Grupo Bel, junto a su equipo conformado por Juan Carlos More y Michael Giraldo.

La venta de autos en Panamá ha experimentado un crecimiento superior a 7% en este año, una de las pocas actividades económicas con una curva ascendente en este año.

Por otra parte, destaca el proyecto del Canal de Panamá para construir un gasoducto del lado oeste de la vìa interoceánica.