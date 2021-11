Francia

La OCDE cree que Panamá debe mejorar el intercambio de información fiscal

El informe precisa que "Panamá no ha incorporado plenamente algunos de los procedimientos de diligencia debida y no ha incorporado las categorías de entidades financieras que no reportan de acuerdo con los requerimientos".

París / EFE / @panamaamerica

- Actualizado: 17/11/2021 - 10:20 am

Panamá se ha sometido a un control para evaluar la aplicación de un dispositivo creado para evitar la evasión fiscal. Foto: Archivo