Lotería Fiscal: El martes 26 de mayo será la correspondiente a la Región 3, Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

La Lotería Fiscal se vivió por primera vez fuera de la capital. Panamá Oeste fue escenario de un momento histórico con la realización del segundo sorteo de esta nueva etapa regional, una iniciativa que busca acercar más oportunidades a los ciudadanos y permitir que más panameños tengan posibilidades reales de ganar, organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta ocasión participaron residentes de Panamá Oeste, Colón y Darién, quienes formaron parte de un sorteo integrado por 64,289 sobres equivalentes a 321,445 facturas fiscales, reflejando el compromiso de la ciudadanía con la solicitud de sus facturas y el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país.

El centro comercial Westland Mall se convirtió en el punto de encuentro de familias, autoridades y ciudadanos que asistieron para vivir de cerca la experiencia y seguir cada momento del sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF, permitiendo que miles de personas fueran testigos de esta jornada, en la que 25 panameños recibieron un total de B/.110 mil en premios.

La subsecretaria del MEF, Ana Amado, destacó la significativa participación ciudadana y reiteró que los nombres de los ganadores se anuncian en las redes sociales de la Institución y también se publican durante tres días en periódicos de circulación nacional.

La próxima semana continuarán los sorteos regionales. El martes 26 de mayo se desarrollará el correspondiente a la Región 3, integrada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en el Federal Mall de Chiriquí. Posteriormente, el 28 de mayo, se realizará el sorteo de la Región 4, conformada por Herrera, Los Santos y Coclé, en el centro comercial Paseo Central, señaló la subsecretaria.

Así mismo, las administradoras provinciales de Panamá Oeste y Colón, Josefa Tom y Anaís Baruco, respectivamente, estuvieron presentes en el sorteo y destacaron el excelente recibimiento de la iniciativa por parte de los residentes de las provincias que conforman la Región 2.

Con esta iniciativa, el MEF continúa promoviendo la solicitud de facturas fiscales, fortaleciendo la participación ciudadana y consolidando una cultura tributaria basada en la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con el desarrollo económico y social de Panamá.