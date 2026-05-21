Ghana, rival de Panamá, probará a México

Ghana, con su nuevo técnico Carlos Queiroz, será el primer de ensayo de México, con miras al Mundial 2026, cuando ambos equipos se enfrenten en Puebla en el estadio Cuauhtémoc este viernes a las 9:00 p.m. (hora panameña).

El conjunto africano es el primer rival de Panamá en el Mundial 2026 en el Grupo L, que también lo integran Croacia e Inglaterra.

Para este partido contra los mexicanos, Queiroz, no contará con sus principales figuras, debido a que desea evaluar a jugadores que le funcionen para conformar su lista definitiva de 26 jugadores de cara al Mundial 2026.

Queiroz tendrá la oportunidad de contar con jugadores de la liga local, además de otros que forman parte del equipo Sub-20.

Por su parte, México con el seleccionador Javier Aguirre, también probará a algunas de sus figuras fuera de forma para ver si tienen margen de recuperación para la Copa Mundial.

Aguirre asumirá este viernes como un examen de laboratorio el primero de sus tres últimos desafíos antes de enfrentar a Sudáfrica el 11 de junio en la inauguración del Mundial.

A tres semanas de ese juego, para el 'Vasco' la prioridad será comprobar la salud de algunas de sus figuras que en condiciones normales serían titulares, pero se recuperan de lesiones, han jugado poco y tienen tiempo limitado para mostrar que pueden ser parte del once inicial.

El centrocampista Édson Álvarez, del Fenerbahce de Turquía, suma poco más de 100 minutos este año con su equipo, algo similar al volante Luis Chávez, del Dínamo de Moscú, quienes deben aparecer en la formación de México para que el seleccionador vea cómo juegan ante un equipo africano que no tendrá a sus principales figuras.