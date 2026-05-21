El emprendimiento gastronómico de Gwendolyn Stephenson, llamado "Mamita Hot Sauce", continúa creciendo y no descarta expandirse a nuevos mercados en el futuro, pero, por el momento, está enfocada en que la marca de salsa picante con estilo caribeño hecha con cúrcuma y habanero, que tiene presencia en México, Estados Unidos (EE.UU.) y Panamá, se convierta en la favorita de todo el mundo.

En el mercado nacional el producto tiene presencia desde el 2019, para entonces, se importaba y ahora, Stephenson anunció que la salsa se produce en el país con ingredientes locales, aunque con el mismo sabor, una nueva presentación y con calidad extranjera.

Durante un año y medio, según contó a Panamá América, estuvo organizando todo para hacer que la producción del producto fuera 100% local. No fue sencillo. Encontró una fábrica, ingredientes y mano de obra para que se encargara de todo, desde el envase hasta la etiqueta.

Stephenson, a quien le sorprende que aún la recuerden por los "Intermedios" de TVN, comentó que la gente ama la salsa, le encanta y el apoyo ha sido "increíble". "(...) La verdad es que estoy muy agradecida por eso", mencionó.

Origen

Hace cerca de dos décadas, Stephenson tuvo la idea de comercializar la salsa, la cual es el resultado de una receta que su padre tenía y que hasta la fecha, por lo menos ella, no sabe quién se la dio.

En 2004, cuando le pidió la receta, sus sueños de convertirse en empresaria se esfumaron porque para su sorpresa se dieron cuenta de que la receta se perdió.

En 2016, aún con la idea de comercializar la salsa, Stephenson le propuso a su madre que la ayudara a rescatar la receta. Entre ensayo y error, además de "mil baches", dieron con la fórmula y así nació "Mamita Hot Sauce" (@mamitahotsauce.espanol).

Para quienes no conocen el producto, en el área de comida del concierto de Sin Bandera (28 de mayo), de la cual el esposo de la panameña es integrante (Noel Schajris), podrán probarla y participar en algunas dinámicas por premios.