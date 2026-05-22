Desarrollan jornada de identificación bovina en Colón

Con el objetivo de consolidar el control sanitario, el manejo zootécnico y la trazabilidad del hato nacional, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA ) en Colón, desarrolló la ejecución del Proyecto de Grandes Especies en esta provincia atlántica.

Los técnicos de la institución se trasladaron a la Costa Arriba, específicamente a la comunidad de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel, donde se desarrolló una jornada de campo en la finca ganadera del productor Guido Olmos.

Durante la actividad, se evaluaron e identificaron oficialmente un total de 43 animales de la raza Brahman, un ganado ampliamente reconocido por su rusticidad, óptimo rendimiento en sistemas de pastoreo y una capacidad de adaptación al clima húmedo tropical característico de la costa colonense.

Este despliegue técnico fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Agencia del MIDA en Palenque y la Coordinación Regional de Ganadería de Colón, uniendo esfuerzos para robustecer el Registro Ganadero Nacional.

Los especialistas de la institución destacaron que la identificación individual de los animales constituye un pilar fundamental del Proyecto de Grandes Especies.

Esta herramienta no solo optimiza los esquemas de vacunación y la vigilancia epidemiológica, sino que también dota a los productores de datos para el seguimiento genealógico, reproductivo y productivo de sus hatos.