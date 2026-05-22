Un taxi fue consumido por las llamas mientras se encontraba estacionado cerca del Parque Tomás Martín Feuillet, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El motor y el interior del taxi con matrícula 13T-03150 fueron consumidos en su totalidad pese a la diligente intervención de las unidades del Cuerpo de Bomberos.

Debido a la emergencia, la Policía Nacional (PN) procedió a cerrar las vías de acceso al sitio, de modo que los "camisas rojas" pudieran trabajar con mayor facilidad.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios de los Bomberos de Panamá (DINASEPI) inició las investigaciones para determinar la causa del fuego.

El vehículo fue removido en grúa para permitir el restablecimiento del flujo vehicular por la zona.