Autoridades de salud confirman tercer caso de sarampión en Panamá; descartan transmisión comunitaria

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá confirmó este jueves un tercer caso de sarampión en el territorio nacional, asociado a la exposición en el mismo lugar de hospedaje, y vinculado previamente con uno de los importados confirmados.



"Está derivado del caso importado y no tenemos transmisión comunitaria en este momento", señaló en conferencia de prensa el jefe del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa, Pablo González.



El funcionario aseguró que se trata de un ciudadano panameño, de 40 años, quien está estable y "presentó síntomas leves y atípicos", lo que se denomina en la literatura médica como un 'sarampión modificado' debido a que no presenta el cuadro clásico de la enfermedad y cuenta con antecedentes de vacunación.



González indicó que además se mantiene bajo investigación a "cinco personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados" y que, de momento, todos permanecen aislados en sus residencias y no han requerido asistencia adicional ni hospitalización.



El pasado 8 de mayo, las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron dos casos de sarampión importados por turistas europeos que viajaron por Centroamérica.



De estos dos contagios, detalló el funcionario, en la cadena de trazabilidad se identificaron 442 personas y se aplicaron 325 vacunas.



Las autoridades sanitarias insistieron en que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes derivadas de las complicaciones asociadas al virus.



Panamá no registraba casos de sarampión desde noviembre de 1995, un logro que las autoridades atribuyen al sistema nacional de vigilancia epidemiológica y a las altas coberturas de vacunación.



El sarampión es una enfermedad viral cuyos síntomas suelen aparecer entre siete y catorce días después del contacto con el virus y se manifiestan con fiebre alta, congestión nasal, conjuntivitis y un sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.