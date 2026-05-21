Policía redobla esfuerzos para reducir las cifras de homicidios en Panamá

Reducir la incidencia de homicidios a menos de diez por ciento es una de las prioridades de la Policía Nacional durante este quinquenio; Jaime Fernández, director de la entidad, reconoció que el país atraviesa por una situación importante en materia de seguridad producto de los decomisos de sustancias ilícitas realizados en 2025, lo que quiere decir que están siendo efectivos en sus operaciones; no obstante, seguirán reforzando su plan de acción para sanear las calles del país.

Mencionó que, en lo que va del año, han capturado a 186 personas vinculadas directamente en casos de homicidio o tentativa de homicidio y sacado de circulación a unos 146 pandilleros gracias a las labores de inteligencia que realiza la entidad; sin embargo, su objetivo es aumentar las aprehensiones de los más buscados y desarticular a quienes desde las cárceles dirigen estos grupos criminales.

"Tenemos suficientes evidencias de diferentes grupos para ejecutar estas operaciones en conjunto con el Ministerio Público y seguir sacando de circulación no solo a los homicidas, sino a los pandilleros", dijo en entrevista a Panamá América.

La Policía, aseguró Fernández, no ha perdido efectividad en ninguna zona del país pese al incremento de homicidios y pidió a la población no alarmarse por hechos aislados que guardan relación con la fragmentación de asociaciones delictivas.

Explicó que las zonas prioritarias a atender son: San Miguelito, Santa Ana, Altos de los Lagos, El Chorrillo y Cristóbal, que concentran la mayor cantidad de pandillas y registran una alta incidencia de casos.

Diversos gremios se han pronunciado al respecto, solicitando a los estamentos de seguridad mayor presencia en las calles para salvaguardar la vida de nacionales y extranjeros; afirman que los crímenes perpetrados en avenidas principales están afectando la imagen del país a nivel internacional.

El Ejecutivo, por su parte, anunció que en los próximos días dará a conocer las nuevas medidas que pondrá en marcha para enfrentar este fenómeno; sin embargo, dejó claro que no es posible colocar una unidad policial en cada rincón del país.'



El Ejecutivo anunció que en los próximos días dará a conocer las nuevas medidas que pondrá en marcha para enfrentar este fenómeno; sin embargo, dejó claro que no es posible colocar una unidad policial en cada rincón del país.



Diversos gremios se han pronunciado al respecto, solicitando a los estamentos de seguridad mayor presencia en las calles para salvaguardar la vida de nacionales y extranjeros; afirman que los crímenes perpetrados en avenidas principales están afectando la imagen del país a nivel internacional.



Las zonas prioritarias a atender son: San Miguelito, Santa Ana, Altos de los Lagos, El Chorrillo y Cristóbal, que concentran la mayor cantidad de pandillas.

"Estamos haciendo un esfuerzo grande de incorporar al servicio unas 1,000 unidades que estaban en vacaciones para reforzar el pie de fuerza; yo confío en que este fenómeno de reyerta entre bandas disminuya, pero no es más que un deseo, hay que convivir y enfrentar la realidad", acotó el presidente José Raúl Mulino.

Compra de vacaciones

La Policía Nacional está ejecutando un programa de compra de vacaciones para que las unidades en descanso retomen sus labores a fin de compensar las pérdidas por jubilación y déficit que enfrentan actualmente mientras se gradúan los oficiales en formación.

Estadísticas

En Panamá, hasta el mes de abril, se han registrado 193 homicidios, un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del 2025, según el Ministerio Público.