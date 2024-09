Maíz, cebolla y arroz, cultivos más afectados por el cambio climático

El clima, en los últimos años, se ha convertido en el principal enemigo del sector agropecuario, ya que sus alteraciones producto de los fenómenos del Niño y la Niña han ocasionado grandes pérdidas para este rubro, provocando que, para continuar con sus cultivos, los productores deban recurrir a indemnizaciones que tardan más de lo estipulado.

Los cultivos de maíz, cebolla y arroz, son los más afectados por este desequilibrio climático, sobre todo, en la península de Azuero donde los casos de exceso de lluvias perjudican no solo la producción sino también los ingresos y el consumo nacional, pues entre menor sea la oferta mayor será el precio de estos productos en el mercado.

Las pólizas, un servicio que le permite a los agricultores resguardar sus cultivos o animales y solventar las pérdidas provocadas por el clima, enfermedades, plagas, ahogamientos y atascamientos, entre otros riesgos, es también una limitante para continuar con la producción, dado que, en ocasiones el proceso de pago suele demorar hasta 2 años. En este sentido, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) trabaja en un plan de digitalización para acelerar los procesos y reducir los tiempos de espera para el desembolso de la deuda.

Ariel Espino, gerente general del ISA, señala que muchas veces este retraso se debe a que al solicitar la póliza en las regionales los productores no entregan la documentación completa, por lo que, al llegar a las oficinas centrales el trámite no sigue su curso, no obstante, reconoce que la falta de tecnología en la institución está dificultando la adquisición de esta compensación en el tiempo que estipulan los manuales.

"Los manuales hablan de que este proceso no debe demorar más de 90 días", explicó Espino, aunque reconoce la confusión sobre si este periodo se refiere a 90 días hábiles.

El gerente de la entidad recalcó que "no es que se quiera atrasar el proceso", al contrario, pero existen detalles que impiden la emisión de dichas compensaciones.

La institución se encuentra en estos momentos realizando el desembolso de 50 pagos atrasados del 2023, y se mantienen en proceso de revisión las correspondientes a marzo de este año, la mayoría relacionadas con el fenómeno del Niño y las condiciones climáticas extremas.

Ante tal escenario, la institución plantea una transformación digital enfocada en optimizar la emisión de pólizas para el sector agropecuario, la idea es que a través de una aplicación o sitio web los productores puedan hacer sus solicitudes y se agilice el proceso de movilización de documentos de una sede a otra, esto acortará los plazos y por ende el periodo de espera para el desembolso de las pólizas.

De acuerdo a Espino, la digitalización de este proceso, que se encuentra en su fase de elaboración, debe estar lista para finales de este año, entre noviembre y diciembre, para empezar a realizar las primeras pruebas lo más tardar a principios del próximo año, es decir, en enero del 2025.

Además, destacó la importancia de que los productores reciban capacitaciones sobre el uso de suelo para determinados cultivos tomando en consideración los cambios del clima, de manera que, se puedan prever estos fenómenos y las pérdidas e indemnizaciones sean menor con el pasar de los años.