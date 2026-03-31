Más de 20 mil viven con menos de $100 al mes en Panamá; inversión privada ayudaría a cerrar la brecha salarial

La última encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reveló que 28,532 personas devengan 100 dólares, o menos, mensuales, una realidad preocupante tomando en cuenta que, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el costo de la canasta básica familiar asciende a $300.59 en supermercados y $341.73 en minisuper y abarroterías, una diferencia de -200.59 dólares con respecto al monto más bajo, que no les permite satisfacer sus necesidades.

Estos colaboradores, según el consultor laboral René Quevedo, desempeñan labores de servicio doméstico (32%), agricultura (20%), construcción (14%), comercio (8%), actividades de servicios varios (6%) y hoteles y restaurantes (5%); el 15% restante se dedica a otros sectores de la economía.

Mencionó que 57% del total de trabajadores (as) que perciben menos del salario promedio, tanto en el área urbana ($788.70) como en el campo ($581.40), son hombres y el resto, 43% mujeres.

Quevedo recordó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 hubo una importante disminución de vacantes de bajos salarios y escolaridad que derivó en la pérdida de 60,066 empleos agrícolas, de los cuales 21,734 eran formales.

Esta desigualdad salarial, de acuerdo con el consultor laboral, podría deberse a que la mayoría de proyectos que impulsan la generación de empleos se concentran en el eje canalero (Panamá, Panamá Oeste y Colón), obviando al resto de provincias del país; por ello, reitera la necesidad urgente de estimular la inversión privada en el interior.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) ha señalado en reiteradas ocasiones que dicho financiamiento exige reglas claras y estabilidad porque el potencial ya se tiene. Panamá destaca sobre la región por su ventaja logística y conectividad, pero ello debe ir acompañado de seguridad jurídica y transparencia.

El Gobierno anunció el desarrollo de una serie de proyectos para estimular la participación de la empresa privada en obras de carácter público, cuyo objetivo es reactivar la empleabilidad y el crecimiento del país.'



La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) ha mencionado en reiteradas ocasiones que el financiamiento del sector exige reglas claras y estabilidad porque el potencial ya se tiene. Panamá destaca sobre la región por su ventaja logística y conectividad, pero ello debe ir acompañado de seguridad jurídica y transparencia.



Algunos de los proyectos del plan estratégico del Gobierno son el Cuarto Puente sobre el Canal, la construcción del ferrocarril Panamá-David-Frontera, la ampliación del Corredor Sur, el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, entre otros.



Unas 28,532 personas devengan 100 dólares, o menos, mensuales, según el INEC.

"Estamos dando pasos firmes para que Panamá recupere el lugar que le corresponde como líder regional. La inversión pública no es solo infraestructura: es una plataforma que genera empleo, estabilidad y confianza para que los inversionistas apuesten por el país", dijo el presidente José Raúl Mulino en su informe a la nación el pasado mes de enero.

Algunos de los proyectos de este plan estratégico son el Cuarto Puente sobre el Canal, la construcción del ferrocarril Panamá-David-Frontera, la ampliación del Corredor Sur, el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, la modernización del sistema eléctrico, entre otros.