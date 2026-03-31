Panamá
Tarjetas de crédito lideran solicitudes de financiamiento
- Vivian Jiménez
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- vjimenez@epasa.com
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- @PanamaAmerica
Los préstamos hipotecarios, durante el mes de enero, tuvieron una disminución importante, ubicándose en 969 trámites.
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Las tarjetas de crédito continúan comandando el listado de nuevos préstamos hacia inicio de año, aunque con variaciones respecto al mismo periodo del 2025, según la Asociación Panameña de Crédito (APC).
Un informe de la entidad revela que en enero se solicitaron 17,286 préstamos de tarjetas de crédito a entidades bancarias, una diferencia de 609 en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se gestionaron 17,895.
Seguido de los préstamos personales (16,758) y de automóviles (2,952).
Llama la atención que los créditos hipotecarios muestran una disminución importante, ubicándose en 969, que, según expertos, se debe a la entrada en vigencia de la nueva ley de interés preferencial.
La cartera bancaria cerró el mes con 39,277 acciones.
Las financieras generaron 26,706 trámites, liderados por los préstamos personales, comerciales, líneas rotativas y tarjetas de crédito.
Mientras que las cooperativas originaron un total de 5,316 préstamos nuevos.'
En enero se solicitaron 17,286 préstamos de tarjetas de crédito a entidades bancarias.
Los créditos hipotecarios muestran una disminución importante, ubicándose en 969.
39,277 acciones.
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