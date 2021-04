MEF y JCJ advierten que salas de juego deben cerrar operaciones el Viernes Santo

La Junta de Control de Juegos (JCJ), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informa que las salas de juego deberán cerrar sus operaciones el próximo Viernes Santo, 2 de abril de 2021, cumpliendo con el artículo 46 del Código de Trabajo de la República de Panamá, que dispone la fecha como día de descanso obligatorio por duelo nacional.

El secretario ejecutivo, Manuel Sánchez, de la JCJ señaló que los inspectores estarán visitando las distintas salas de juego, con el objetivo de verificar el cumplimiento del cierre, en concordancia con el Decreto Ley No 2 de 10 de febrero de 1998, modificado por la ley No 49 de 17 de septiembre de 2009, por medio del cual la dirección del MEF regula, fiscaliza, controla y supervisa los juegos de suerte y azar, y las actividades que generan apuestas en el país, incluyendo la administración y operación de casinos completos, salas de máquinas tragamonedas tipo "A", salas de bingo y agencias de apuestas de eventos deportivos, salas máquinas tipo C, y el Hipódromo Presidente Remón.

Durante mucho meses las salas de juego estuvieron cerradas por consecuencia de la pandemia, lo que genero pérdidas a la industria.

Para el 2012 la industria aportaba al Estado, solo en tasa de participación, más de 96 millones de dólares, sin sumar el impuesto sobre la renta (ISR). Pero en el cierre del 2019 se recaudaron sólo $74 millones, es decir una caída del 23%.

Dicha caída ha tenido un efecto multiplicador, como el cierre de salas y casinos, la paralización de la inversión, así como el recorte de gasto, impacto que se extiende a los socios comerciales (mantenimiento, vendedores de insumos, proveedores, entre otros).

Tomando en consideración el 2019, que ya había cerrado con una caída del 3% con relación al 2018, el Estado dejó de percibir cerca de 6 millones de dólares mensuales en regalías por las licencias de casinos, salas tragamonedas y de apuestas que estaban cerrados.

Los juegos de suerte y azar generan en Panamá más de $500 millones al año y aportan al Estado un monto superior a los $150 millones, entre participación al Estado y el Impuesto Selectivo al Consumo (5.5%), que está destinado para el pago de pensiones de la Caja de Seguro Social. Adicional, esta industria invierte $45 millones anuales en alquileres de hoteles y locales comerciales.