Minería: una industria que necesita de varias profesiones

La participación de la industria minera en la Expo Vacacional Futuro 360 organizada por el Ministerio de Educación (Meduca) representa, según Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa), una oportunidad para conectar con el talento joven a fin de que conozcan las oportunidades laborales que ofrece la industria más allá de la ingeniería.

Aseguró que, a través de este tipo de actividades, pueden redirigir el talento de las nuevas generaciones hacia lo que necesita el mercado, contribuyendo con su crecimiento personal y la competitividad de las empresas.

Su objetivo con estos acercamientos es que los estudiantes entiendan que el mundo profesional actual es sumamente amplio y dinámico.

"Queremos que los adolescentes rompan con la idea de que los sectores industriales solo necesitan un tipo de profesión. Les mostramos que en el ecosistema empresarial panameño hay espacio para todos, y que prepararse bien y entender las demandas del mercado es la clave para abrirse puertas en su futuro laboral", explicó a Panamá América.

Reiteró que las grandes industrias, además de técnicos e ingenieros, requieren diseñadores, gestores culturales y artísticos, asesores profesionales, expertos en logística y demás actores necesarios para su operación diaria y relación con el entorno.

"Todos estos rubros están interconectados y son vitales para el desarrollo económico de Panamá", agregó.

La empresa Cobre Panamá, en ese sentido, ha incorporado a su stand interactivo nuevas estaciones para que los jóvenes no solo se informen sobre minería responsable, sino que también se postulen a las vacantes disponibles en el proyecto de cobre en Donoso, provincia de Colón.

160

empresas de diversos rubros conforman la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa). 1,000

vacantes está ofertando Cobre Panamá a través de la iniciativa "Suma tu talento".

Una de las atracciones principales de la exposición, de acuerdo con Alberto Mckenzie, especialista en planta de procesos mineros, es la bicicleta estática que simula el proceso de generación de energía utilizada para movilizar los camiones dentro del proyecto.

Los asistentes a la Expo Vacacional Futuro 360, que se extenderá hasta el próximo jueves 11 de junio, también podrán recorrer la mina y experimentar el trabajo de sus colaboradores en la zona de realidad virtual.

Señaló que la empresa, siguiendo su compromiso ambiental, ha incorporado a su stand la estación "Visión de cierre de la mina", en la que extrabajadores de la mina detallan los pasos a seguir tras el cese de operaciones y las actividades de preservación que se realizan actualmente para salvaguardar la salud de la ciudadanía y el medioambiente.

Suma tu talento

Cobre Panamá continúa reclutando personal para las labores relacionadas con el Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina y el procesamiento del material rocoso ya extraído a través de la iniciativa "Suma tu talento".

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Se estima que entre ambas actividades se generarán más de 1,000 empleos directos.