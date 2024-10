Ministra de Educación sustentó presupuesto para el año 2025

La sustentación de las vistas presupuestarias para el Presupuesto General del Estado 2025, inició este martes con la presentación de la ministra de Educación, Lucy Molinar.



Ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Molinar dijo que la entidad está en un proceso de reestructuración institucional, tanto académica como administrativa para poder sacarle mejor provecho a los recursos.

La ministra explicó que no van a priorizar una cosa sobre la otra, sino que van a avanzar en infraestructura en todo lo que pueda fiscalizar para asegurar la calidad.

“Si a mi me dan $200 millones para obras nuevas yo no tengo capacidad de fiscalización, es igualito a lo hemos venido haciendo y no podemos darnos ese lujo”, agregó.

Señaló que están retomando y actualizando el formato de construcción porque no puede tener escuelas con ventanas que no permitan la ventilación cruzada.

Agregó que una vez tengan establecido un manual de construcción podrán tener un documento robusto de inspección que les permita avanzar bien, ya que no quieren hacerlo rápido solo para cumplir con un presupuesto.



El presupuesto del Meduca para el próximo año es de $3,581,000 con transferencias incluidas, de este monto, se asignaron $2 mil 726 a financiamiento y 855 millones a inversión, lo que representa un 5.34% del Producto Interno Bruto (PIB).

Con respecto a los planes de estudio, Molinar adelantó que a través de los docentes se están redactando informes sobre la enseñanza de cada centro educativo para determinar sus ventajas y desventajas.

El propósito de dicho estudio es realizar los cambios metodológicos y de contenido necesarios a partir del próximo año lectivo.



“Si hay un proceso de transformación curricular, pero esta vez lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, integrando a todos los docentes del país”, aseguró.