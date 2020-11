Ministro Valderrama advierte que si es necesario se regulará las ganancia de los comerciantes

Las afectaciones a las zonas productivas en Tierras Altas, provincia de Chiriquí han generado desabastecimiento y el alza en el precio de varios productos.

Ante esta situación, comerciantes y productores se culpan mutuamente del alza de los precios de los distintos rubros y en el medio de esta problemática el consumidor, sigue siendo el más afectado.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama dijo que "si es necesario regularemos las ganancias de los intermediarios, en todo negocio debe haber utilidades, pero razonables y no se puede perjudicar en la cadena a los productores que han trabajado 24/7 para abastecer el mercado nacional y mucho menos a los consumidores".

Agregó que los productores realizan grandes esfuerzos para que lleguen los alimentos al mercado nacional, por lo tanto, hay que acabar con los abusos de los costos por parte de los intermediarios, de tal manera, que los consumidores no se vean afectados.

El titular de la cartera agropecuaria agregó que no se justifica por ningún motivo que se registre un alza de los productos, pues cuando salen de los campos de producción los costos son bajos.

Los comerciantes señalan que el alza del precio de los rubros como la zanahoria y la lechuga que tienen un costo de $1 la libra empieza con la venta por parte de los productores, razón por la cual ellos deben aumentar el costo al consumidor.

No obstante, Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas negó que se está dando algún tipo de especulación por parte de ellos y reiteró que la producción de hortalizas está llegando a Merca Panamá.

En la cadena agroalimentaria de Papa y Cebolla conformada por productores, comerciantes, industriales y consumidores todos tienen que coexistir, lo que significa que no puede haber una "explotación" en aumentos significativos de precios, agregó Valderrama.

Pese a las afectaciones que ha sufrido el sector agropecuario por el mal tiempo ocasionado por ETA, desde el domingo ya están llegando a Merca Panamá rubros como papa, cebolla, repollo, zanahoria y lechuga, entre otros.

El precio de algunos productos en campo como el apio es de 0.70 centavos la libra (lb), repollo 0.45 centavos la libra, lechuga 0.70 centavos la libra, cebolla 0.75 centavos la libra, brócoli: 0.65 centavos la libra, el coliflor entre 0.80 y 0.90 centavos la lb. y la papa: 0.40 centavos la lb, zanahoria 0.70 centavos la lb.

Valderrama advirtió que estarán vigilantes de los precios de Tierras Altas y de los diferentes mercados para que no se afecte a los consumidores.

Agregó que se mantiene en contacto con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para garantizar que se registren precios razonables en los mercados.

En tanto que, el productor e intermediario, Esteban Fistonic, señaló que los daños no han sido tan fuertes a las zonas productivas lo que significa que no habrá desabastecimiento de alimentos y el precio no debe aumentar.