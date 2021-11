Minsa se reunirá con propietarios de bares y restaurantes para hablar sobre el aforo en los locales

El martes 30 de noviembre en el Ministerio de Salud, se llevará a cabo una reunión entre los miembros de la Cámara de Comercio e Industria y Agricultura de Panamá (CCIYAP), los propietarios de bares y restaurantes y el Ministerio de Salud para hablar sobre las medidas de bioseguridad y aforos en locales comerciales.

Versión impresa

La citada reunión se da luego que la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (Arap), le enviara una carta al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre pidiéndole que elimine la restricción de aforo con distanciamiento de 2 metros de mesa a mesa sin condicionar éste al Decreto Ejecutivo No. 852 del 29 de septiembre de 2021 ni a la Resolución No. 2552 del 1 de octubre de 2021 de la Dirección General de Salud Pública, las cuales están enfrentando a los comercios que se acogen a las mismas no solo al rechazo de la población, sino a pérdida de clientes y desprestigio en redes sociales así como a futuras demandas.

Los restaurantes continúa siendo la única actividad económica con restricciones de capacidad para recibir a sus clientes. Aquellos resturantes que quieren recibir al 100% de la clientela tendrá que hacer la solicitud a la regional del Minsa que pertenezcan.

Una vez se haga la solicitud el dueño del restaurante tendrá que notificar como hará la verificación de vacunación de la clientela ya sea a través del código QR y la tarjeta de vacunación.

"Como empresarios, nuestro deber es atender y servir a nuestros clientes, no verificarle su condición de salud para permitirle o limitarle el ingreso a nuestros locales, esto es responsabilidad exclusiva del Estado y no de empresas particulares cuya función es dar trabajo y servir a nuestro clientes", concluye el gremio en la carta.

Solo el año pasado el sector de restaurante y hoteles cayó un 55.8% en el producto interno bruto (PIB) a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

VEA TAMBIÉN: Ministro Martínez es denunciado de conspirar contra ley de Cabotaje

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!