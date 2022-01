Moody's Local avala acuerdo bancario

Los nuevos lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, vía el Acuerdo 6-2021, para la determinación de las provisiones aplicables a los créditos registrados en la categoría Mención Especial Modificado, es considerado positivo por Moody's Local.

El organismo señaló que para la cobertura del riesgo de crédito de los préstamos registrados en la categoría Mención Especial Modificado, las entidades bancarias deberán asegurarse de cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tomando en consideración el incremento en el riesgo de crédito que han sufrido los préstamos otorgados con respecto a su reconocimiento inicial.

No obstante, explicó que se observa que el desplazamiento de cartera e intereses por cobrar hacia la Etapa subnormal, aunado al bajo dinamismo en el crecimiento de la cartera de préstamos, podría conllevar a un aumento en los activos ponderados por riesgo, lo que ajustaría los indicadores de solvencia del Sistema Bancario.

"Si bien se espera que los Préstamos Modificados continúen disminuyendo una vez que los créditos que se encuentran actualmente en la sub categoría Normal cumplan con el período de seis meses consecutivos de cumplimiento en sus pagos y pasen a la categoría Normal según el Acuerdo No 4-2013, no se estima una disminución en las reservas para Préstamos Modificados dado que el reciente Acuerdo No 6-2021 no permite la liberación de las reservas para Préstamos Modificados establecidas al 30 de noviembre de 2021", añadió Moody's Local.

El 25.8% de la Cartera Modificada al 30 de noviembre de 2021 se encontraba en las sub categorías Dudoso e Irrecuperable, las cuales, siguiendo los lineamientos del Acuerdo No 6-2021, deberán catalogarse como riesgo significativo de repago, desplazar los créditos hacia la Etapa subnormal y requerir reservas para el período remanente del préstamo.

Al mes de noviembre la cartera modificada asciende a $11,914.3 millones desglosados de la siguiente manera: El 33.7% corresponde a los créditos modificados normales, el 15.6% son créditos modificados mención especial, el 27.7% son créditos modificados subnormal, el 17.2% son créditos modificados dudosos y el 5.8% son créditos modificados irrecuperables.

