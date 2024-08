Mulino elevará consulta sobre la posibilidad de ampliar horario del Metro de Panamá

El presidente José Raúl Mulino elevará la consulta al director del Metro de Panamá, César Pinzón, sobre la posibilidad ampliar el horario en las estaciones del metro hasta las 12:00 medianoche.

Así respondió el mandatario a una consulta ciudadana presentada durante la conferencia de prensa de este jueves.

El horario de operaciones del Metro de Panamá es de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., sábado de 5:00 a.m a 10:00 p.m. y domingo de 7:00 a.m a 10:00 p.m.

Mulino dijo que no cree que afecte extender el horario una hora más y que por él no hay problema en hacerlo.

“Yo creo que sí suple una gran necesidad y sobre todo a esa hora, y es más seguro andar en metro que andar a pie o en buses”, expresó.

Cabe mencionar que el pasaje del metro tiene un costo de 0.35 centésimos para la Línea 1 y 0.50 centésimos para la Línea 2. Además, tienen dos tipos de descuento para cuatro sectores de la sociedad, para los que se han entregado tarjetas de beneficio.