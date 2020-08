Nadja Porcell: Reapertura económica no solo depende del RT de la COVID-19

"Hay actividades que parecen no ser de riesgo pero analizamos también el comportamiento de la población en cuanto a esas actividades", así lo manifestó Naja Porcell, directora nacional de Salud Pública en cuanto a la reapertura de las actividades económicas que aún se mantienen cerradas.

Versión impresa

Porcell explicó que la reapertura económica es asimétrica porque se pueden reabrir las actividades con menos riesgos. No solo tenemos que medir el RT, sino también la capacidad instalada, la incidencia de los casos y la capacidad de respuesta.

La reapertura de las distintas actividades se contempló en seis bloques, sin embargo las autoridades están tomando en cuenta otros aspectos para reabrir más sectores en las provincias donde el RT no sea alto.

A la fecha solo se ha dado la reapertura de dos bloques que contemplan actividades como el comercio eléctronico, talleres de mecánica, plomeros, electricistas, pesca, acuicultura, construcción pública, entre otros.

Después de cinco meses de confinamiento en Panamá hay más de 227 mil contratos suspendidos de unas 19 mil empresas y más de 37 mil contratos laborales reactivados.

Por su parte, Nelva Reyes, de la Central General de Trabajadores de Panamá dijo que para reactivar la economía, se debe garantizar el subsidio a los trabajadores y que el sector empresarial garanticen las pruebas que deben hacerle a cada trabajador

"No es abrir por abrir, ¿cómo queda la vida de los trabajadores en empresas que no cumplen con las medidas? No hay una perspectiva satisfactoria, la Cepal ha señalado que cada persona debe recibir mínimo 143.00 dólares", manifestó Reyes en Noticias AM.

Agregó que las condiciones económicas serán peores a las que ya tenemos sino se reactiva la economía.

VEA TAMBIÉN: CONEP solicita instalación de una mesa de diálogo entre Costa Rica y Panamá

Este año se prevía un crecimiento económico de 4.2%, sin embargo el panorama ha cambiodo y los organismos internacionales han señalado que podría decrecer entre -2% y -9%.

Además pronostican que el desempleo que hasta agosto de 2019 registraba una cifra de 146 mil 111 (7.1%) aumete de más de 300 mil 20%.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!