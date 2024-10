Nuevas licencias impulsan inversión en zona franca

Cuatro nuevas licencias otorgadas por la Comisión Nacional de Zonas Francas, y la ampliación del Consorcio Industrial de Las Américas, operadora de la Panapark Free Zone, han duplicado la inversión en la zona franca en los primeros 100 días de gestión gubernamental, pasando de $18.3 millones a $29.8 millones.

Las cuatro nuevas licencias permitirán el establecimiento de empresas dedicadas a servicios logísticos y alquiler de bienes raíces en Panama Free Zone y Marpesca. Estas empresas tendrán una inversión inicial conjunta de $5,825,944.14 y se prevén inversiones futuras de $5,657,541.00, sumando un total de $11,483,485.10.

Anteriormente, se habían aprobado ocho licencias para empresas en la zona franca, con una inversión inicial y futura que ascendió a $18.3 millones. Con la incorporación de las nuevas empresas, que ahora suman 12, el total de inversión en los primeros 100 días de gestión gubernamental alcanza los $29.8 millones.

“Estamos comprometidos con el crecimiento económico de Panamá y la creación de empleo a través de la promoción de inversiones en nuestras zonas francas. La aprobación de estas nuevas licencias no solo refleja la confianza del sector privado en nuestro país, sino que también fortalece nuestra posición como un hub logístico regional”, subrayó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

En la sesión, presidida por el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Hoyos Boyd, se otorgaron licencias a Panama International Logistics & Services, Inc., Panama Shipping Agency And Services, S.A., Isotanques Transportes y Químicos, Inc. (I.T.Q.) y F&G Royal Group Corp.

Además, la ampliación del Consorcio Industrial de Las Américas supera los B/. 535.3 millones en inversión total, incluyendo la primera etapa y la expansión.

La aprobación de nuevas empresas en zonas francas no solo impulsa la inversión sino también el empleo con la generación de más de 280 empleos iniciales, tanto directos como indirectos.

La Comisión Nacional de Zonas Francas está conformada por representantes de importantes instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el Ministerio de Salud (Minsa), la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

El sector privado también está representado, a través del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y las empresas promotoras de zonas francas.