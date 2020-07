OCDE: medidas de protección laboral son contraproducente

Hace cinco meses atrás cuando se registró el primer caso del coronavirus en Panamá, el Gobierno Nacional decretó medidas y estableció esquemas de protección del empleo para minimizar los despidos, lo que pudiera ser contraproducente, aseguró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) integrado por los países más desarrollados.

Uno de esos esquemas es la suspensión de contratos laborales, que en el Código de Trabajo establece por un periodo de cuatro meses y ahora se pretende extender la medida hasta el 31 de diciembre de 2020 con una modificación a la norma.

La OCDE en su informe Previsión de Empleo, señaló que estos esquemas de protección de empleo servirán para salvar millones de puestos de trabajo. Sin embargo, a medida que pasan los meses estos instrumentos pierden su utilidad, de modo que pueden llegar a ser contraproducentes si sostienen empleos que nunca se van a recuperar.

El organismo consideró que el mercado tendrá que adaptarse a la nueva realidad y eso requerirá la destrucción de empleo en algunos sectores para permitir que crezcan otros y los gobiernos no deberán frenar ese ajuste, sino todo lo contrario.

Además señaló que es prioritario mantener estas ayudas mientras existan restricciones a la movilidad o limitaciones a la producción. Sin embargo, en los sectores en los que las empresas pueden reabrir con normalidad, los esquemas de protección de empleo deberán contar con una fecha de vencimiento.

La OCDE pidió a los gobiernos que sean cautelosos para no generar desincentivos al reajuste del mercado laboral. Pero no solo eso, también reclamó que incentiven esa transición hacia los sectores y empresas con necesidad de mano de obra. El organismo señaló que los estados deben "promover la movilidad de trabajadores desde empleos subsidiados hacia los no subsidiados".

Para el experto en temas laboras, René Quevedo la situación se agrava por las limitaciones financieras que enfrenta el Gobierno, lo que limita su capacidad de intervención, como fuera admitido por el presidente Laurentino Cortizo.'

Aseguró que el impacto será particularmente severo en la micro y pequeñas empresas, que aportan 56% de la fuerza laboral del país. La COVID-19 ocasionará entre 250 mil y 300 mil nuevos desempleados antes de que culmine el año, llevando la tasa de desempleo por encima del 20% y trayendo consigo una crisis social sin precedentes, ponderó Quevedo.

"El impacto es inminente e inevitable. Más aún, la contracción del consumo (y consecuentemente el empleo) no terminará en diciembre 2020, lo cual complicará la situación de muchos panameños, una vez concluída la vigencia de la Ley de Moratoria recientemente aprobada", añadió.

A la fecha, hay 273 mil contratos laborales suspendidos y registrados en el Mitradel, lo que representa el 31% de los empleos formales (879 mil a agosto 2019), a lo cual hay que agregar los suspendidos y no registrados, particularmente en MIPYMES (muchos de los cuales no serán reactivados).

Además, con la reapertura de los bloques 1 y 2 solo se han podido reactivar más de 30 mil plazas de empleo.

Por su parte, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) ha señalado que denunciará ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la intención de reformar el Código de Trabajo.

Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, señaló que es inaceptable que se quiera aprovechar de la pandemia para desmejorar o arrancarle los derechos a los trabajadores.

"La protección del empleo es fundamental como medida de contención, pero definitivamente no va a resolver los problemas de fondo, porque el problema no es la ausencia de recursos, sino la desigualdad, la pésima distribución de la riqueza. Mientras no se tomen medidas para una mejor distribución de la riqueza, las otras medidas resultarán insuficientes", agregó.

El pasado martes la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 354 que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la Covid-19 y dicta otras disposiciones.

