Panamá defiende medidas impuestas a Costa Rica ante la OMC

Panamá sustentó ante un panel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) su opción de implantar medidas de control para garantizar que los productos agropecuarios importados desde la vecina Costa Rica no ocasionen daños a la salud del consumidor, informó el Gobierno.

En una primera audiencia celebrada por el panel esta semana, el viceministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Alexis Pineda, alegó que su país tiene derecho "a garantizar la salud animal, preservar la sanidad vegetal y garantizar la inocuidad de los productos importados al país desde Costa Rica".



Pineda defendió que estas medidas que aplica Panamá van dirigidas contra las importaciones que provienen desde cualquier país "con escaso control sanitario" y que "no cumplen" con la normativa panameña y los acuerdos internacionales, indicó un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

La OMC acordó el pasado 27 de septiembre formar un panel arbitral para resolver la disputa que tienen Costa Rica y Panamá por las restricciones del segundo país a la importación de productos agropecuarios costarricenses.



El Órgano de Resolución de Disputas de la organización decidió establecer este panel ante la segunda petición de Costa Rica en este sentido, después de que Panamá bloqueara la primera solicitud en el encuentro del 30 de agosto.

Costa Rica ha sostenido ante la OMC que en los pasados dos años Panamá ha prohibido "sin base científica" la entrada de determinadas importaciones costarricenses que incluyen productos lácteos, carne, embutidos, pescado y frutas tales como fresas, piñas o banano.

El ministerio panameño de Desarrollo Agropecuario dijo hoy que Costa Rica reclama contra tres medidas provisionales de Panamá que suspenden temporalmente sus importaciones.

Estas medidas se dan por "la presencia de plagas cuarentenarias en varios envíos que ponen en riesgo la sanidad agropecuaria panameña y a la reiterada detección de residuos de plaguicidas que superan los límites permitidos por la legislación panameña y que no cumplen con la inocuidad para ser consumidos por los panameños", según el Mida.



Recordó que también están en litigio los procedimientos de inspección y aprobación de 16 plantas cárnicas y lácteas de bovino de Costa Rica, vencidas desde junio de 2020, que las autoridades sanitarias panameñas "no han podido completar por la negativa de Costa Rica a someterse a una evaluación de su sistema sanitario y a presentar oportunamente toda la información necesaria requerida por Panamá".



Costa Rica ha subrayado por su parte la "larga y próspera" relación comercial que mantienen los dos países vecinos, y argumenta la falta de justificación de las prohibiciones en que en este tiempo no ha cambiado el estatus fitosanitario de sus productos.

