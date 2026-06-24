Panamá necesita fortalecer su institucionalidad para impulsar la inversión, destaca Grupo BID

Panamá mantiene fundamentos económicos sólidos y continúa siendo una de las economías con mejores perspectivas de crecimiento de la región, pero enfrenta desafíos estructurales que requieren fortalecer la institucionalidad, mejorar la gestión pública, simplificar trámites y promover una mayor inclusión económica para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

Ese fue uno de los principales mensajes compartidos por Gloria Lugo, representante país del Grupo BID en Panamá, durante la conferencia magistral “Estrategia de País Grupo BID–Panamá: “Pilares, Retos y Oportunidades”, presentada en el marco de la Reunión Mensual de junio de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Lugo destacó que Panamá ha sido una historia de éxito en materia de crecimiento económico, con un promedio cercano al 7% anual entre 2004 y 2019. Sin embargo, señaló que el país enfrenta el reto de sostener ese dinamismo y lograr que sus beneficios lleguen a toda la población.

“Panamá necesita un crecimiento más inclusivo, que llegue a todos y al mismo tiempo cuide sus activos estratégicos”, afirmó, al señalar que las brechas territoriales, la informalidad laboral y las desigualdades sociales continúan siendo algunos de los principales desafíos para el país.

La representante del Grupo BID también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la gestión pública y la gobernanza fiscal, aspectos que consideró fundamentales para garantizar la estabilidad económica y la competitividad de Panamá.

Uno de los puntos que generó mayor interés entre los asistentes fue su análisis sobre la calidad regulatoria y la eficiencia del Estado. Luego indicó que el país enfrenta importantes oportunidades de mejora en materia institucional y en la simplificación de trámites.

Panamá no sufre por falta de regulación; lo que tiene es un exceso de normas de baja jerarquía que le resta competitividad y empuja a la informalidad. Aquí existe una agenda concreta de simplificación que puede traducirse en una mayor facilidad para hacer negocios”, expresó.



Asimismo, destacó que actualmente el Grupo BID trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en una revisión regulatoria que ha identificado alrededor de 650 trámites duplicados, desactualizados o pendientes de digitalización, los cuales representan una oportunidad para agilizar procesos y facilitar la actividad empresarial.

Luego también abordó el proceso de acercamiento de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacando que se trata de una agenda impulsada por el propio país y no de una imposición externa.

La OCDE funciona como un sello de calidad. Es competitividad. Sus estándares no son una camisa de fuerza, sino una caja de herramientas para fortalecer las instituciones, mejorar el clima de inversión y elevar la confianza internacional”, señaló.

Añadió que el Grupo BID acompaña activamente este proceso mediante apoyo técnico en áreas como la mejora de estadísticas, la revisión del clima de inversión y las reformas necesarias para avanzar en dicho acercamiento.

Otro de los mensajes centrales de la conferencia fue el papel del sector privado como motor del desarrollo nacional. Lugo afirmó que la inversión privada será determinante para impulsar un crecimiento sostenible y aprovechar activos estratégicos como el Canal de Panamá, la plataforma logística y el capital natural del país.

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El rol del sector privado es determinante porque ustedes son agentes de cambio y motor de ese desarrollo inclusivo. “Son quienes convierten las prioridades del país en empleo, inversión y crecimiento”, manifestó.

La estrategia del Grupo BID para Panamá durante el período 2025-2029 se concentra en tres pilares fundamentales: ampliar el acceso a servicios básicos para poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión pública y promover un crecimiento sostenible liderado por la inversión privada.

Durante la apertura del encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó la importancia de promover espacios de diálogo que contribuyan a la construcción de soluciones para Panamá y permitan fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo económico del país.