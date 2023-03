Panamá sigue en medio de una crisis laboral que se agrava

La economía y el empleo se están recuperando a velocidades muy diferentes en Panamá, en medio de una crisis laboral que se agudiza, advierte el analista de temas laborales, René Quevedo.

El Producto Interno Bruto ha crecido por encima de países vecinos, sin embargo, el año pasado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 20 mil nuevos contratos laborales por mes, versus los 32 mil que se generaron en el 2019, al mismo tiempo, según la Contraloría General de la República, estamos generando 10 mil nuevos informales por mes con respecto a los 5 mil del 2019, advierte Quevedo.

Lo anterior indica, que estamos generando 36 % menos empleos formales y más del triple de los informales que el año prepandemia, agregó.

Estas cifras dan cuenta de un colapso, con un sector privado que perdió 407 mil empleos formales producto de la pandemia, 364 mil que se perdieron en el 2020 y 43 mil trabajadores que fueron suspendidos y no recuperaron sus contratos, lo que representa cerca del 47 % de todos los empleos asalariados que existían antes de la pandemia, de lo que aún no ha logrado recuperarse el país.

Para los expertos, el gran problema está en un deterioro importante del clima para la inversión privada. Quevedo no atribuye esta situación solo a la pandemia de covid-19, sostiene que desde el año 2017, Panamá ya resentía el declive producto de la finalización de algunas obras como la ampliación del Canal de Panamá.

La precarización está altamente concentrada en los sectores que generan la mayor cantidad de empleos, como lo son el comercio, la construcción, la industria, el turismo, la logística y otros servicios, que representan dos terceras partes de los empleos privados.

En la última década, estos sectores, como bloque, solo generaron empleos informales. "De hecho, de los 10 mil empleos informales que genera la economía mensualmente, 9 mil vienen de estos seis sectores", señaló Quevedo.'

47.6 %

en términos de porcentaje fue el empleo informal en octubre del 2021. 48.2 %

en abril 2022, locual se traduce en un aumento de 0.6% puntos porcentuales.

Estos sectores han dejado de ser atractivos para la inversión privada, por lo cual urge recuperar la confianza de que invertir en Panamá es rentable, en un país donde la minería y el sector energía acaparan la atracción de inversión extranjera y la formación de capital en los últimos años. Sin embargo, estos son sectores más inclusivos en capital que en mano de obra.

Panamá fue uno de los países que más perdió inversión extranjera durante la pandemia y hay que recuperarla, indicó.

Además de la escasez de empleo, la alta demanda y la poca disponibilidad de plazas laborales, las empresas también están siendo mucho más selectivas para seleccionar personal, indicó el experto.

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, el 64 % de los empleadores panameños tiene dificultades para contratar personal calificado, lo que, a su vez, es una contradicción porque en una última feria de empleos del año pasado, 25 mil personas compitieron por 2 mil plazas, donde cifras históricas del Mitradel indican que solo el 36 % de esas vacantes iban a ser completadas, agregó.

Para el analista, la realidad es que estamos frente a una situación complicada donde el desempleo bajó porque aumentaron los informales y los funcionarios, sin embargo, tenemos una crisis laboral severa que se está agravando.

De cada 100 nuevos empleos que genera la economía, de acuerdo a los informes de la Contraloría, 60 son informales, 10 son funcionarios y del resto, 24 son temporales. Estamos viviendo una época de alta temporalidad de precariedad laboral que no son fenómenos coyunturales. "La pandemia no generó ese fenómeno, lo visibilizó", concluye Quevedo.

Para Quevedo, revertir esta realidad va a depender de la capacidad de los tomadores de decisiones para generar confianza en el clima de inversión privada en el país. La generación de empleos formales en el país es crucial cuando tenemos una situación preocupante en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

"Si no generamos confianza, no habrá inversiones privadas, y si no hay inversiones privadas, no hay generación de empleos formales y no habrá cotizantes. Sin cotizantes las CSS está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos", sentenció.

