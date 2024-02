Panama Waste habría sido la empresa favorita para contrato de Cerro Patacón

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se vio forzada a cancelar el proceso de cotización en línea para la operación transitoria del relleno sanitario de Cerro Patacón, un contrato de 46.8 millones de dólares que se pretendía dejar amarrado para los próximos 36 meses.

Sin embargo, el proceso fue marcado por la improvisación y críticas de las empresas que tuvieron interés por participar del proceso. En la reunión informativa sobre los detalles y compromisos del contrato participaron 26 empresas que manifestaron todas las deficiencias del proceso de cotización en línea, entre ellas que no existió un informe que sustentara los precios establecidos, además de que las responsabilidades no estaban definidas.

Todas estas deficiencias del proceso llevaron a que se perdiera el interés de las empresas por el contrato de manejo del vertedero de Cerro Patacón, uno de los principales problemas ambientales de la Ciudad de Panamá.

El pasado martes, la AAUD anunció la cancelación del proceso para el contrato de manejo de Cerro Patacón. Esto luego que a la visita técnica que se llevó a cabo el pasado lunes solo acudieron 8 empresas interesadas de las 26 iniciales.

Fuentes oficiales señalaron que se trató de un proceso que habría estado dirigido a una empresa. Se trataría de la empresa mexicana Panama Waste Management.

Las empresas interesadas en el contrato manifestaron, desde el principio, su disconformidad por el poco tiempo que tendrían para presentar sus propuestas.

¿De dónde sacaron los precios de referencia, en donde montaron el diagnóstico para saber si lo que requieren tiene un sustento técnico?; ¿De dónde sacaron los precios de referencia, en dónde montaron el diagnóstico para saber si lo que requieren tiene un sustento técnico y cuáles son los cálculos de ingeniería soportados para garantizar 36 meses de operación, y en dónde y quién garantiza que el nuevo operador no se encontrará con temas que no le permitan operar?, son algunas de las preguntas básicas que la AAUD no pudo responderle a las empresas.

La AAUD solo informó en su momento que las empresas deberán tomar como referencia la tarifa actual de $14.00 por tonelada pesada. Sin embargo, bajo el contrato se pagará al Contratista por tonelada tratada (esparcimiento, compactación y recubrimiento de los desechos). Este pago será de manera mensual contra presentación de factura y acta de aceptación a satisfacción de los trabajos realizados.

Fuentes vinculadas al proceso de contratación también señalan que la AAUD no tenía ningún estudio actualizado de la condición del relleno, ni planos para definir cantidades de obra para la nueva tina y ni para la estabilización total del relleno sanitario.

