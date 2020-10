Posponen construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, Hector Alexander informó que la construcción de la Linea 3 del Metro de Panamá, está contemplada, con fondos, para el 2021, pero será a través de un túnel que cruzará el Canal de Panamá, lo que pospone el inicio de la construcción del cuarto puente sobre la vía interoceánica.

"La línea 3 del Metro va, eso está acordado", dijo Alexander quien agregó que como está configurado ahora el proyecto de pasar por un túnel, el momento optimo para iniciar la construcción del cuarto puente no es ahora.

El Metro de Panamá dio a conocer que lanzó la licitación pública para la elaboración de un estudio de impacto ambiental categoría III, para el proyecto de cruce de la Línea 3 por debajo del Canal de Panamá.

La licitación lanzada por el Metro de Panamá tiene un costo de $267 mil 025 y las propuestas deberán ser presentadas el 16 de diciembre de 2020.Las empresas interesadas en presentar el estudio de impacto ambiental, que será presentado al Ministerio de Ambiente para la evaluación y aprobación, podrán aclarar sus dudas en la reunión de homologación que se tiene programada para el 13 de noviembre.

El propósito de un estudio de impacto ambiental es garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales que genere el proyecto, como así mismo la idoneidad técnica de las medidas propuestas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos significativos.

Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de acuerdo con la reglamentación de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, inclusive aquellos que se realice; en la cuenca del Canal y comarcas indígena.

En junio de 2018 el grupo integrado por China Construction Communication Company y China Harbour Engineering Company, ganó la licitación de la obra al presentar una propuesta económica de $1,420 millones.

Ya se había anunciado que esta obra ya no sería parte de la tercera linea del metro, pero la empresa estaba por iniciar la construcción.

"Al ir por un túnel y no pasar por este (puente) , el beneficio presente que implicaba o el retorno ya no es el mismo, y dado las dificultades financieras que se tienen, yo había dicho que el momento óptimos no es el 2021, eso se corre hacia delante", dijo el ministro Alexander.